Les restricciones por riesgo extremo de incendio en Tarragona se mantienen el lunes y llegan al Alt Empordà

Les restricciones por peligro extremo de incendio forestal se extenderán a partir de este lunes al Alt Empordà y obligarán a cerrar los accesos al Cap de Creus y a la Sierra del Albera, donde se prohibirán todo tipo de actividades.

En total, el nivel 4 del Plan Alfa estará activo a principios de semana en 45 municipios de cinco comarcas: el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, la Ribera d'Ebre, que ya están con restricciones, y el Alt Empordà, que las empezará a aplicar a partir de esta medianoche. La prohibición de acceder al Cap de Creus y el Albera se añadirá a la que ya hay vigente en el sur del país, en la Sierra Cardó-Boix y las Montañas Tivissa-Vandellòs.

El nivel 4 del Plan Alfa, por episodios de peligro extremo de incendios forestales, estará activo a partir de este lunes en 19 municipios del Alt Empordà y 1 del Baix Ebre, que se suman a los 25 municipios del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre que ya se encuentran en el máximo nivel de riesgo de incendio forestal.

En concreto, se trata de: Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga y Vilamaniscle.

Este domingo, los municipios ubicados en la zona del Cap de Creus se encuentran en nivel 3 del Plan Alfa y a medida que van quedando en el interior, el nivel pasa en 2 y en 1. También hay algunos municipios del Baix Empordà en alerta dentro de estos dos últimos niveles.

El paso lunes de 19 municipios del Alt Empordà a nivel 4 obligará a cerrar los accesos a los espacios naturales del Cap de Creus y el Albera, que controlarán Agentes Rurales y ADF.

Los 10 municipios del Baix Camp que el lunes mantendrán el nivel 4 del Plan Alfa son: Botarell, Colldejou, Duesaigües, l'Argentera, Mont-roig del Camp, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant y Vilanova d'Escornalbou. En el Baix Ebre: Benifallet, el Perelló, la Ametlla de Mar, Tivenys y Tortosa -aquí también se suma Aldover, que el lunes entra en nivel 4-. En el Priorat: Capçanes, els Guiamets, Falset, la Torre de Fontaubella, Marçà y Pradell de la Teixeta. Y en Ribera d'Ebre: Ginestar, Miravet, Rasquera y Tivissa.

A causa de este peligro extremo de riesgo de incendio forestal e igual que este domingo, los accesos a los espacios naturales de la Serra de Cardó-Boix y Muntanyes Tivissa-Vandellòs se mantendrán cerrados.

El Govern tiene activo desde este domingo de madrugada el Plan Alfa, en nivel 4, en 10 municipios del Baix Camp, 5 del Baix Ebre, 6 del Priorat y 4 de la Ribera d'Ebre. Además, 52 municipios catalanes de ocho comarcas más están en nivel 3, por peligro muy alto de incendio. El lunes, habrá 50 en nivel 3 nueve comarcas catalanas.