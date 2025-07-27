Riesgo extremo de incendio en Tarragona: activado el nivel 4 del plan Alfa en 25 municipios

Un vehículo de los Agentes Rurales, en la entrada de uno de los accesos al espacio natural de las Montañas Tivissa-Vandellòs, en el término municipal de Mont-roig del CampAriadna Escoda

Una septuagésimo de efectivos de los Agentes Rurales y ADF controlan este domingo los accesos y los espacios naturales en riesgo extremo de incendio en el sur de Cataluña, donde el plan Alfa está activado en nivel 4 en 25 municipios del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat y Ribera d'Ebre y obliga a cerrar los accesos a los espacios naturales de la Serra de Cardó-Acebo|Boj y Muntanyes Tivissa-Vandellòs.

«El 90% de los incendios en Cataluña son provocados por la acción humana, puede ser un descuido, una negligencia, una colilla o utilizar un utensilio que no toca», ha advertido al jefe de área regional de guardia de Agentes Rurales, Llorenç Ricou.

Según ha explicado, una docena de casas de colonias en las zonas afectadas tienen prohibida toda actividad fuera de su recinto. «Se tienen que limitar a hacer la actividad en la casa, no pueden hacer excursiones ni cabe salida dentro de la zona forestal», ha precisado Ricou.

Los agentes rurales harán durante todo el día de hoy controles en las zonas afectadas para velar por el cumplimiento de las restricciones. «Todo está parado», ha avisado al responsable de Agentes Rurales, que ha indicado que también mirarán que no haya algún «despistado» por el bosque.

Aparte de los controles de Agentes Rurales y ADF, en la zona también hay desplazados dos helicópteros de los Bomberos y dos columnas de camiones que refuerzan los efectivos habituales para permitir reaccionar más rápidamente en caso de emergencia.