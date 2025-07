Cuando lo pierdes todo en un incendio: un camionero de Tarragona pide ayuda para recuperar su camión y su vida

Óscar, un vecino de Tarragona y transportista autónomo, pasa uno de los momentos más difíciles de su vida después de perder su camión en un incendio hace justo una semana. El vehículo, que no sólo era su herramienta de trabajo sino también su hogar, quedó completamente calcinado mientras se encontraba aparcado.

Con tan sólo seis meses de uso, el camión representaba para Óscar la culminación de un sueño: ofrecer un mejor servicio, ser más competitivo en el sector y asegurar un futuro estable para su familia. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo se esfumó entre las llamas.

La tragedia se volvió todavía más amarga cuando, después del siniestro, descubrió que su póliza de seguro —contratada con la misma compañía de seguros durante los últimos 29 años— no incluía cobertura contra incendios. Ahora, no sólo ha perdido su medio de vida y numerosos objetos personales, sino que sigue pagando las cuotas de un camión que ya no tiene.

«Lo perdí todo: mi herramienta de trabajo, mis recuerdos y mi única fuente de ingresos» relata Óscar, que ha tenido que buscar otro camión con urgencia para intentar mantener a su familia.

A pesar de la difícil situación, ha recibido una cálida muestra de solidaridad por parte de sus compañeros del puerto de Barcelona, donde hace años que desarrolla su actividad profesional. Gracias a ellos, ha empezado una campaña de recaudación de fondos por poder adquirir un nuevo vehículo y salir adelante.

«Cada grano de arena cuenta», asegura a Óscar, que no pierde la esperanza de salir adelante con la ayuda de la comunidad. Su historia también sirve como llamado de atención sobre la necesidad de revisar a fondo las condiciones de los seguros y estar preparado para el inesperado, especialmente en un sector tan vulnerable como el del transporte autónomo.

Para los que deseen colaborar, se ha habilitado una campaña en la plataforma GoFundMe. Puedes consultar la campaña de Óscar en este enlace: gofundme.com/f/hemos-perdido-nuestro-camion-la-fuente-de-ingresos-familiar

Cada donación, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia. Hasta ahora, se han recaudado 845 euros en 29 donativos.