Tarragona amplía los espacios para perros en la playa este verano

Cada vez más municipios del litoral tarraconense apuestan por abrir sus playas a los perros durante el verano. Este año, la demarcación suma un buen puñado de espacios habilitados para mascotas, dentro de una tendencia al alza a todo el país: dos de cada tres municipios costeros catalanes dispondrán de algún tramo para perros este verano, una cifra que mejora notablemente con respecto a años anteriores.

El Tarragonès , al frente

Dentro de la provincia, el Tarragonès destaca con seis espacios habilidades para perros, según datos recogidos por la Agencia Catalana de Noticias. Entre estos, sobresale la playa del Barrio Marítimo de Torredembarra, equipada con valla perimetral, fuente, ducha para mascotas, cartelería y papeleras para excrementos. También Altafulla cuenta con un tramo delimitado entre la plaza Consolat de Mar y el Fortín, abierto del 1 de abril al 15 de octubre, con horario restringido de 7:00 a 8:30 y de 22:00 a 23:30 h.

Delta del Ebro y Terres de l'Ebre, espacios de referencia

En el sur de la demarcación, las Terres de l'Ebre ofrecen algunos de los espacios más amplios de Cataluña. En Deltebre, la playa de la Bassa de l'Arena habilita 500 metros para perros en su zona sur. En Amposta, la playa de los Eucaliptos dedica unos impresionantes 26.000 m² a este uso. En l'Ampolla, en la playa de l'Arenal, los animales pueden acceder a un tramo de 300 m² entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, mientras que el resto del año pueden ir en cualquier playa.

Nueva incorporación en el Baix Penedès

El Vendrell, capital del Baix Penedès, dispondrá por primera vez este verano de un espacio de playa para mascotas, todavía pendiente de apertura pero en fase de preparación. El Ayuntamiento también estudia instalar una ducha específica para perros. Hasta ahora, esta comarca era, junto con la Selva, una de las pocas sin ninguna playa habilitada para animales.

Todavía sin solución a Creixell

En cambio, Creixell mantiene su negativa a habilitar ninguna zona para perros. Según fuentes municipales, buena parte del litoral local forma parte del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), y el resto de playa es demasiado próximo a zonas residenciales, hecho que dificulta la adecuación de un espacio de este tipo.

La provincia avanza , pero todavía hay margen

A pesar de los avances, todavía hay margen de mejora. Al conjunto de Cataluña, el 65% de los municipios costeros ya disponen de espacios para perros –el 2023 eran ocho menos–, y la demarcación de Tarragona contribuye significativamente a esta tendencia positiva. Más allá de los grandes espacios naturales del Ebro, empieza a consolidarse una oferta de calidad en el Tarragonès y en el Baix Penedès, a pesar de las resistencias puntuales.