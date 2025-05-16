Macrodispositivo policial contra la reincidencia en el Camp de Tarragona

Control de los Mossos a la salida del AP-7 de Tarragona en el marco del operativo Kanpai.ACN

Unos 300 agentes de los Mossos d'Esquadra, policías locales y Guardia Civil participan desde este viernes por la tarde y hasta el sábado en la madrugada en un macrodispositivo contra la reincidencia a las principales ciudades del Camp de Tarragona.

En el marco de este operativo Kanpai, coordinado por los Mossos, se han establecido controles en las salidas de Tarragona y el Vendrell de l'AP-7 para prevenir delitos como los hurtos y robos en las áreas de servicio y de descanso o en ruta.

También hay en marcha controles a las estaciones de bus y tren de Tarragona, Reus y el Vendrell con el objetivo de identificar y detener a aquellas personas que pueden llegar al territorio o aprovechan el volumen de personas de estas instalaciones para cometer delitos.

Hacia las siete de la tarde los Mossos han informado de tres detenciones, dos durante la acción en la autopista AP7 -una por tráfico de drogas, un individuo que transportaba 1.500 esquejes de marihuana y la otra por falsificación de documento público.

El tercer detenido ha estado por una orden de detención vigente por delito de hurto. La detención se ha hecho en Tarragona durante la acción a las estaciones de bus y tren.