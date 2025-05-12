Los crackers de la industria petroquímica de Tarragona continúan parados desde el apagón

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Dos semanas después del apagón general en el Estado, la industria petroquímica de Tarragona todavía se está recuperando progresivamente de lo que fue una «situación sin precedentes». Estas eran las palabras que utilizaba Maria Mas, directora de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) dos días después de los hechos.

Los elementos que más dificultad representan para volver a arrancar son los dos crackers, el de Dow y el de Repsol, en el polígono norte. Estos son calderas que usan temperaturas muy altas para separar el petróleo crudo y extraer otros subproductos como materia prima.

La cantidad de energía que requiere este proceso provoca que las calderas necesiten «en torno a una semana» para poder ponerse en marcha, tal como indica Mas. Además este proceso no se dio de manera inmediata después de la recuperación de la luz, ya que hubo una fase previa de análisis.

Según ha podido saber este medio, en algún punto del paro la caldera del cracker de Dow habría sido fisurada. Desde la empresa no confirman ni desmienten este hecho, pero aseguran que «la principal prioridad es que el complejo funcione de forma fiable y segura».

Con todo, se espera que la actividad habitual se pueda recuperar entre esta semana y la siguiente, aunque por cuestiones de mercado las empresas no se aventuran a dar fechas. De momento, tampoco se han hecho públicas las pérdidas económicas del apagón.

«Pérdidas incalculables», afirmaba el sector un día después del incidente. Hay que remarcar que del funcionamiento de los crackers depende mucha industria «aguas abajo» que no ha podido reanudar su actividad con normalidad durante este periodo.

Tal como recogía a Maria Mas, hacia las 12.30 horas del 28 de abril, se produjo un «cero eléctrico» a los dos complejos industriales. En consecuencia, las unidades pasaron a situación de seguridad y se activaron todas las antorchas al mismo tiempo. A causa de la falta de vapor de agua, el humo negro procedente de la crema de productos invadió el cielo campo tarraconense.

Si bien las antorchas de seguridad se habían activado antes, Mas señala que nunca «se había parado todo», una situación que, además, fue prolongada. Desde la vuelta de la tensión, los diferentes equipos de la industria han vuelto a arrancar de manera progresiva.