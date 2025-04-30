Los sectores económicos de Tarragona siguen calculando las pérdidas que ha generado el corte eléctrico

Publicado por ACNJohn Bugarin Creado: Actualizado:

Después de una jornada atípica, con un apagón general que dejó sin luz toda la península Ibérica, los municipios de Tarragona recuperaron ayer, poco a poco, la normalidad. No solo la ciudadanía, sino también todos los sectores económicos de la demarcación, los cuales siguen calculando las pérdidas ocasionadas por el corte de suministro eléctrico del lunes. Pimec cifra en 866 euros las pérdidas que ha generado este episodio a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Es una cifra equivalente aproximadamente a un día entero del PIB catalán.

Según han explicado en un comunicado, todavía están recogiendo informaciones de los efectos del apagón para poder diseñar «planes de contingencia y medidas estructurales para minimizar futuras afectaciones». Además, quieren evaluar el impacto concreto por sectores y territorios. Pimec remarca que algunos comercios sufrieron cortes de más de 10 horas que han provocado despilfarro de productos y la patronal se muestra especialmente preocupada por la cobertura de los seguros.

La industria química fue una de las principales afectadas en Tarragona. Una vez se restableció progresivamente el suministro eléctrico, las empresas del sector procedieron a poner en marcha las instalaciones de forma escalonada. Empezaron por los servicios y suministros básicos, antes de reactivar las unidades productivas. Así lo explica la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) en un comunicado, donde aseguran que, durante el corte eléctrico, se siguieron «los protocolos previstos para este tipo de incidencia».

«Las antorchas, como elemento de seguridad, garantizaron la eliminación controlada de gases del proceso; aunque, a causa de la falta de suministro eléctrico y, por lo tanto, de vapor de agua, se generó humo negro claramente identificable», señalan.

Estas columnas de humo oscuro generaron cierta preocupación entre la población. Desde la AEQT, aseguran que «la incidencia no tuvo afectación de seguridad para las personas ni para las instalaciones». Con respecto a las consecuencias económicas, la industria química sigue valorando las afectaciones sufridas para acabar de calcular las pérdidas totales.

El corte eléctrico del lunes también obligó a las centrales nucleares de la demarcación a realizar una parada automática. Ayer, los equipos técnicos de ANAV estuvieron trabajando para sincronizar las unidades de Ascó I y Vandellòs II a la red eléctrica.

En cambio, la central Ascó II se mantuvo en parada porque ya se encontraba en el proceso previo para desconectarse de la red con el fin de iniciar la 29.ª Recarga de Combustible. El episodio que se vivió el lunes no tuvo impacto en los trabajadores, el público o el medio ambiente, según ANAV.

Los planes del Port

El Port de Tarragona también superó la situación derivada del apagón general y restableció la normalidad gracias a los planes de contingencia. Concretamente, se activó el Plan de Autoprotección en nivel alerta. La puesta en marcha de 15 grupos electrógenos permitieron mantener el suministro eléctrico en las sedes de la Autoridad Portuaria y los principales accesos al recinto. La falta de conexión en internet ralentizó los trámites de salida de camiones cargados, pero la aplicación del protocolo de crisis posibilitó la salida progresiva de los vehículos.