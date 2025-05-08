Piden precaución por las posibles lluvias intensas en Tarragona esta tarde y el viernes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil pide precaución por las posibles lluvias intensas esta tarde y el viernes. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), se pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en prácticamente cualquier punto del territorio, lo que corresponde a una situación de alerta del plan Inuncat.

Desde este mediodía y hasta el viernes por la tarde, los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, y localmente de granizo o piedra durante el jueves y granizo o piedra pequeña el viernes hasta por la tarde. Las tormentas se iniciarán esta tarde por el extremo sur del territorio, donde serán especialmente más fuertes a final de la tarde.

El viernes por la mañana pueden afectar a las comarcas del Camp de Tarragona así como el litoral central y el de Girona. Protección Civil recuerda que en caso de previsión de fuertes lluvias se tiene que evitar aparcar en rieras o puntos inundables y no cruzar nunca ríos o rieras a pie o en vehículo, sobre todo en las zonas donde se esperan intensidades y acumulaciones destacadas.