Activan la alerta por lluvias intensas en Tarragona

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado el aviso de peligro por intensidad de lluvia para este jueves y viernes. Así pues, se prevé que este episodio de precipitaciones que llegará a Tarragona afecte a varias comarcas de la demarcación entre las 14 h. del jueves y las 14 h. del viernes, con un umbral que podría superar los 20 litros por metro cuadrado en menos de 30 minutos.

El grado de peligro máximo se ha situado en nivel 1 sobre 6 y, por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo, que alerta de un riesgo moderado. Las comarcas tarraconenses que se pueden ver afectadas por la intensidad de estas precipitaciones son el Baix Ebre y el Montsià durante la tarde del jueves y el Baix Camp, el Alt Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès durante la mañana del viernes.