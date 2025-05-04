Retenciones en las carreteras tarraconenses por la operación retorno del puente del 1 de mayo

Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

161.362 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12.00 y las 18.00 horas de este domingo, en la operación retorno del puente del 1 de mayo. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, se trata del 64,5% de los 250.000 desplazamientos previstos.

En comparación con la mañana, la circulación en la red vial ha mejorado a primera hora de la tarde, aunque hay 9,5 kilómetros de retención en la AP-7 en la Roca del Vallès y 5,5 más entre la Granada del Penedès y Vilafranca del Penedès.

Tráfico ha habilitado 50 kilómetros de carril adicional al tráfico en esta autopista –11 en el Vallès Oriental y 39 en el Alt Penedès- y 22,5 kilómetros más en la C-32 en el Maresme.

En la N-240 en Montblanc se ha abierto un paso alternativo por un accidente entre un turismo y una furgoneta. Actualmente, hay 2 km de retenciones en la N-240 y 1 km en la A-27.

En la demarcación de Tarragona también se registran retenciones de 4,5 km en la AP-7 desde la Ametlla de Mar por un camión averiado que ocupa el arcén en Hospitalet de l'Infant.

«Pido mucha prudencia y responsabilidad al volante en esta operación retorno con motivo del puente del 1 de mayo, especialmente en aquellas zonas donde hay previsión de lluvias intensas», ha señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un mensaje en X.

El SCT avisa de que la operación retorno puede verse condicionada por la lluvia, no pudiendo abrir los carriles adicionales previstos en la AP-7 y la C-32. Por todo ello, Tráfico recomienda avanzar o posponer el retorno, y evitar la hora punta de 18 a 20 horas de la tarde.