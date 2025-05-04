Trànsit avisa de que la lluvia puede afectar a la operación retorno: «No podremos abrir los carriles adicionales»

Retención en los tres carriles del AP-7 en Vilafranca del Penedès en sentido sur durante la operación salida del puente del 1 de mayo

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha avisado de que la operación retorno del puente del 1 de mayo se puede ver condicionada por la lluvia. «Si llueve, no podremos abrir los carriles adicionales previstos por una cuestión de seguridad vial», ha señalado el director del SCT, Ramon Lamiel, en Rac1.

«Los tendremos montados, eso sí, pero tendremos que decidir a última hora si los abrimos o no dependiendo de las tormentas», ha recalcado Lamiel. En concreto, está previsto que se habiliten carriles adicionales en la AP-7 (desde Vilafranca del Penedès a Molins de Rei, y también entre Sant Celoni y Montornès del Vallès) y en la C-32 (entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat).

El director de Trànsit recomienda avanzar o posponer el retorno, y evitar la hora punta de 18 a 20 horas.«El pico de retorno al área metropolitana y también de las retenciones en las carreteras acostumbra a ser de seis a ocho de la noche. Pero todo puede variar en caso de lluvias intensas», ha querido dejar claro Lamiel, que aconseja a los conductores informarse muy bien del estado del tiempo y de las carreteras, y buscar rutas alternativas para evitar las colas.

«Prevemos que la AP-7 sea la vía más problemática y donde se concentre el retorno de los más de 250.000 vehículos previstos», ha concluido el director del Servicio Catalán de Tráfico.

Les otras vías que pueden acumular más congestión este domingo por la tarde pueden ser la C-35/C-65 en la Costa Brava, la C-32 en el Maresme y el Garraf, y las carreteras C-33 y C-58 de acceso a Barcelona.