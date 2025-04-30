El tráfico de camiones en el tramo tarraconense de la AP-7 crece un 50% en 3 años desde la gratuidad

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

El tráfico de camiones en el tramo tarraconense de la AP-7 crece cerca del 50% en tres años desde la gratuidad de la vía, según el Informe de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre de 2025, confeccionado por la Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial de la URV. El informe alerta que la situación «crítica» de la infraestructura exige una «respuesta urgente».

Los investigadores proponen varias medidas, aunque se muestra escéptico delante la voluntad «insuficiente» mostrada hasta ahora por el Estado para resolver una situación en peligro de convertirse en crónica. Reclaman construir más carriles en los tramos más congestionados.

El informe recuerda la importancia económica «indiscutible» de la AP-7, ya que acumula el grosor del comercio exterior de la periferia mediterránea y del valle del Ebro hacia Europa. El documento detalla que el tráfico de la AP-7 a su paso por las comarcas del Ebre y del Camp de Tarragona aumentó un 37,06% desde el 2019 (antes de la gratuidad) hasta el 2022 (ya con la vía gratuita y superada la pandemia), una cifra muy superior al 20,31% registrado en el tramo barcelonés y al 23,58% del gerundense.

Según los autores del informe, este aumento del tráfico pone en evidencia las limitaciones de la capacidad de la AP-7, sobre todo en los tramos con dos carriles para cada sentido, como es el caso entre el límite con la Comunidad Valenciana y Vila-seca.

En este incremento del tráfico, destaca la gran participación de los vehículos pesados, especialmente significativo en Tarragona. El tráfico de camiones en el sur de Cataluña creció un 49,74%, en Barcelona sólo lo hizo un 10,75% y en Girona, un 25,60%.

El informe también destaca un dato del Observatorio de costes, precios y actividad del Ministerio de Transportes, según el cual el volumen de toneladas-kilómetros del transporte por carretera creció un 12,9% el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, en el transporte internacional aumentando por encima de la media (18,5%) e incidiendo sobre todo en el tramo catalán de la AP-7, ya que es la autopista que conecta las principales regiones exportadoras e importadoras con el resto de los países europeos.

Según los responsables del estudio, el incremento intenso del transporte de mercancías por camión sólo se puede entender si se consideran «los obstáculos de los diferentes gobiernos españoles para apostar decididamente por el corredor ferroviario mediterráneo». En general, «el crecimiento del tránsito rodado evidencia las limitaciones del sistema de movilidad español para ofrecer alternativas basadas en el transporte por tren y barco más sostenible a largo plazo».

Con respecto a la siniestralidad, el informe apunta los datos del Servei Català de Trànsit, según las cuales se ha pasado de los 370 accidentes en la AP-7 en el 2019, en los 451 del 2022 y en los 466 del 2024. Les datos ponen de relieve, según se acuerda en el informe, de que esta autopista es, de largo, la más peligrosa del estado, sobre todo en su recorrido por Cataluña.

Más carriles en los tramos más congestionados

Así, el informe de la Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial de la URV propone soluciones, que pasan para invertir en la ampliación de la capacidad de la vía construyendo más carriles en los tramos más congestionados. De todos modos, avisa de que habría que mejorar la gestión del tráfico y que el Estado mostrara una voluntad «decidida». Recuerda, por ejemplo, que muchas de las inversiones necesarias ya están previstas en los planes del Estado, pero que el ritmo de ejecución es «manifiestamente mejorable».

En este sentido, el informe no es optimista a corto plazo, ya que asegura que la solución definitiva a los problemas de congestión y siniestralidad que sufre la AP-7 en su paso por las comarcas del sur de Cataluña tardará años y requerirá una voluntad firme y decidida por parte de los responsables políticos. «En el mejor de los casos, los actores implicados sólo podrán aligerar un poco las tensiones que, día tras día, sufrimos todos los usuarios de la autopista más importante del Estado español», se afirma.

Reducir la velocidad a 60 km/h

Aparte de hacer más carriles, ponen sobre en mesa mejorar los accesos a la autopista, regular la velocidad en función de las condiciones viarias y meteorológicas, reducir la velocidad en los tramos más congestionados hasta los 60 km/h y aplicar un sistema de velocidad variable entre Maçanet de la Selva y el Vendrell. También agilizar la gestión de los accidentes y la retirada de vehículos, ofrecer información en tiempo real a los conductores sobre el estado del tráfico, gestionar mejor el paso de los vehículos pesados, instalar más cámaras y radares de tramo para detectar infractores e, incluso, aplicar algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para regular mejor el tráfico.