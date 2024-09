El Ministerio de Transportes se abre a «ajustar» el plan alternativo por los cortes ferroviarios en Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, se ha comprometido a introducir los «ajustes» necesarios en el plan de movilidad diseñado para garantizar el servicio durante las obras del corredor mediterráneo en el túnel de Roda de Berà que empiezan este martes.

«Es el mayor plan alternativo de transporte que hemos hecho nunca», ha asegurado en una entrevista con ACN. Santano confía que las 30.000 plazas alternativas, con más de 600 circulaciones y 87 buses diarios, será «suficiente» para cubrir la demanda.

Con todo, asegura que en el caso de deficiencias en el funcionamiento, las intentarán corregir. Cree que la posibilidad de utilizar alternativamente las líneas de alta velocidad durante los cinco meses de obras tenía «poca utilidad».

«Renfe ha hecho un esfuerzo enorme», ha remarcado una y otra vez Santano durante la entrevista. La inversión, ha precisado, supera los 30 millones de euros. «Pero si en el funcionamiento vemos que tenemos que hacer ajustes, ya se lo dijimos el 6 de septiembre pasado a los alcaldes, estamos dispuestos a hacerlo. Cuando se arranca un plan de transporte no sabes cómo será acogido: el bus no es el tren», ha insistido. La realidad de decenas de miles de personas desplazándose de o hacia Barcelona desde el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre pondrá a prueba todo este esfuerzo a partir de este martes de madrugada.

El dispositivo, sostiene, ha sido trabajado «sobre el terreno», a partir de varios contactos los alcaldes, planificado «con tiempos» y desde Rodalies. «Tengo mucha confianza que está muy dimensionado y funcionará», ha insistido. Precisamente, ha agradecido a los alcaldes su predisposición ha colaborar. «Ya les dijimos que si hubiéramos podido evitar el corte lo habríamos hecho, pero es para mejorar y se tiene que hacer», ha remachado.

Considera que la alternativa planteada por entidades como Dignitat a les Vies o la Associació per a la Promoció del Transport Públic de poder utilizar durante las obras la actual línea de alta velocidad no resultaba viable a la luz de las «características» y la «demanda» de esta infraestructura. «No es que la hicieran inservible, sino con muy poca utilidad. Es un asunto analizado y estudiado», ha cerrado.

En este sentido, ha recordado también que dentro del plan alternativo de movilidad por las obras al túnel de Roda de Berà se ha incluido la recuperación del servicio Avant entre Tortosa y Barcelona que, precisamente, aprovecha las vías de ancho convencional con las de ancho estándar del alta velocidad. Según ha avanzado a ACN, el servicio -actualmente con un convoy de ida por la mañana y uno de vuelta por la tarde- se mantendrá más allá de la finalización de los trabajos, el marzo del año próximo.

Exalcalde de Irún, Santano asegura conocer bien cuáles son las demandas y las necesidades de la ciudadanía en cuanto al transporte público. También las de Renfe, como uno de sus máximos responsables. «No queremos perder la fidelidad de sus viajeros y tenemos que dar un buen servicio», asegura. Cree que las obras en marcha a partir de este martes tienen que permitir «modernizar» la vía «en todos los sentidos». Esto, en el ámbito del transporte de mercancías, tiene que ayudar a «sacar camiones de la carretera y llevándolos al ferrocarril», incorporando el tercer carril para completar el corredor del mediterráneo entre Algeciras y la frontera con el estado francés. También asegura que esta mejora tecnológica llegará a Rodalies. «Habrá mercancías y también pasajeros: con más puntualidad, eficiencia y calidad», ha apuntado.

Un servicio de Rodalies -juntamente la media distancia- que, continúa sumando retrasos e incidencias en las últimas décadas a pesar de la conclusión de algunas obras de primer orden, como el desdoblamiento de la vía entre Tarragona y l'Hospitalet de l'Infant.

Crisis de crecimiento del ferrocarril

«Soy muy consciente de esto porque he vivido el ferrocarril en Euskadi. Yo los transmití a los alcaldes el 6 de septiembre que la inversión se está produciendo. No solo en el corredor del mediterráneo, 9.000 millones, 2.500 millones en Tarragona. Esto se tiene que concretar en el día a día y en esto estamos. Pero estamos en una crisis de crecimiento del ferrocarril en España. Lo tenemos que completar no solo finalizando la infraestructura», ha razonado Santano

Prevé que al 2027 el corredor mediterráneo tenga ya operativo las vías de ancho estándar que conecte Andalucía con Barcelona. «Pero esto se completará con la incorporación de nuevo material móvil, nuevos trenes. No hemos comprado trenes desde hace muchos años y los que se han comprado lo ha hecho este gobierno el 2018. Los 406 trenes que hemos comprado, de cercanías y media distancia, que completarán el círculo de inversión», ha indicado, pidiendo tiempo a la ciudadanía porque se acabe de completar este cambio.

«Llueve sobre mojado y me pongo en la piel de los usuarios catalanes de Rodalies. Pero las cosas están cambiando y este es el momento clave», ha cerrado.