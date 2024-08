«La nueva atracción de PortAventura World es increíble, da un poco de miedo, pero nunca he visto nada igual»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La influencer tarraconense, Cristinini, ha publicado a través de su perfil de Instagram dos stories en las que muestra cómo es la nueva atracción de PortAventura, llamada Hysteria in Boothill y que se ha convertido en la primera experiencia de Realidad Mixta (MR) en un parque temático a escala mundial.

Así pues, esta innovadora experiencia abrió sus puertas ayer y sumerge a los visitantes en una vivencia paranormal única situada en el área de Far West de PortAventura Park. Guiados por la famosa médium Madame Bladsky, los visitantes participarán en una sesión de espiritismo para ayudar a encontrar los cuerpos de la familia a McGregor, desaparecidos una década atrás en el pueblo de Penitence.

La experiencia se desarrolla en un espacio de más de 200m² completamente tematizado, con varias estancias ambientadas en una casa del antiguo oeste. Así pues, esta nueva atracción ya está disponible para grupos de hasta seis personas y en cuatro idiomas: castellano, catalán, francés e inglés.

«Estoy en PortAventura para probar la nueva atracción, Hysteria, que es la más pionera que tienen, yo no había vivido nada igual. Es increíble, genial y súper chula», asegura Cristinini, quien explica que a la nueva atracción se accede a través de un pasillo. «Te ponen unas gafas especiales, de realidad mixta, y puedes interactuar con el entorno. Me lo he pasado genial y os la recomiendo un montón. Eso sí, he pasado un poco de miedo, no mucho, así que no os preocupéis», indica.

En la segunda storie puede verse cómo Cristinini es guiada por la atracción a través de una persona caracterizada, que forma parte del trayecto y que se encarga de ponerle una capa y las gafas de realidad mixta. Una vez puestas, la creadora de contenidos sufre varios sustos con la aparición de unos seres misteriosos.

