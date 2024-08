Giro inesperado en el programa de 'Joc de Cartes' de las Montañas de Prades

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El programa de ayer de Joc de Cartes de TV3 se trasladó hasta las montañas de Prades, en la emisión del segundo programa de la edición de verano. Marc Ribas y su equipo se propusieron encontrar el mejor restaurante de km0.

Durante la presentación del concurso culinario, Ribas ha destacado, sentado desde un banco de la plaza Major de Prades, que la zona cuenta con grandes productos con denominación de origen como las avellanas de Reus, las patatas de Prades, el buen vino y el aceite.

Las primeras concursantes al presentarse fueron Núria Retamero i Yara Muñoz, madre e hija, que regentan L'Hostalet d'Arbolí. Núria explicó que se trata de un negocio familiar que lleva junto con sus dos hijos y que ofrecen una cocina tradicional de cuchara y de «mucho chup chup». Uno de sus platos estrella es el cordero de Arbolí.

Núria Retamero y Yara Muñoz de l'Hostalet d'Arbolí.Juego de Cartas

Los siguientes fueron la pareja formada por Jordi Fort y Montserrat Anguera que están al frente del D Prades. Los dos explicaron que su cocina es sencilla con productos de proximidad.

Jordi Fort y Montserrat Anguera del D Prades.Juego de Cartas

Finalmente, la última pareja al presentarse fueron Marc Pallàs y Pol Mandri al frente de Cal Malgret de Montblanc. En su cocina, estos dos jóvenes restauradores mezclan tradición y vanguardia.

Marc Pallàs y Pol Mandri de Cal Magret de Montblanc.Juego de Cartas

La primera visita de Marc Ribas y el resto de concursantes ha sido al establecimiento de Montblanc. Los contrincantes no dudaron en mirar al detalle el interior de la cámara frigorífica para ver si, realmente, se utilizaban productos de km0. A pesar de algunas críticas, el establecimiento superó las expectativas.

Fachada de Cal Magret.Google Maps

El nervios de la jefe de sala, que sirvió los platos con temblores en las manos, pusieron en punto de humor por parte de Marc Ribas que tenía claro que «imponía» siempre a los restauradores.

Respecto a la comida, una de las primeras críticas fue que la lechuga era de bolsa, mientras que las comensales del Arbolí destacaron que ofrecían una comida correcta. Algunos de ellos esperaban alguna cosa más de los platos haciendo alusión a la formación del chef.

Otra de las discusiones en mesa fue si estaban delante de productos de km0. Todos ellos acabaron considerando que no estaban delante de productos locales, sinó de productos procedentes de unos 100 km a la redonda, hecho que le quitaba mérito.

La nota media fue de un 6,8. La mejor valoración ha estado para el espacio, con un 7,5. La cocina, la comida y el servicio empataron con un 6,5.

Fachada del establecimiento D Prades.Google maps

El segundo restaurante en aparecer fue el D Prades. Los comensales destacaron la situación del restaurante, en una de las entradas de la plaza Major. Sin embargo, el espacio interior lo vieron pequeño y con decoración minimalista.

Una de las primeros críticas llegó cuando estaban en la zona de la barra, donde Núria vio que los vasos estaban llenos de jabón y su hija soltó un pequeño dardo diciendo que «les hubiera ido bien tener estudios», crítica que los propietarios habían hecho en el restaurante de Montblanc. También consideraron que la cocina era pequeña pero con utensilios modernos.

Núria y Yara volvieron a capitanear las críticas tildando el establecimiento como un «bar de tapas». Con respecto a la comida, ha habido detalles que no han convencido, como la combinación de ingredientes fríos y tibios en las verduras a la brasa o que los huevos fritos no fueran acompañados con trufa en lugar de foie. Momento, en que Montserrat ha decidido salir de la cocina para explicarles que «la he buscado por toda la montaña y nadie no me la ha podido traer». Las críticas de la Núria durante toda la velada levantaron las ampollas de los propietarios del D Prades.

La nota final ha sido de un 6,6. Lo que más ha gustado ha sido la cocina con un 7,5 de valoración, mientras que la comida y el espacio han recibido un 6 cada uno.

Fachada de L'Hostalet d'Arbolí.Google maps

Finalmente, llegó el turno de L'Hostalet d'Arbolí de las propietarias más críticas de todo el programa. Los concursantes valoraron el espacio como pequeño pero acogedor. En el momento de visitar la cocina, los comensales se mostraron decepcionados al ver su estado, teniendo en cuenta la exigencia de las dos propietarias durante las jornadas anteriores. Comida mal guardada en el congelador, miel de compra, fueron algunas de las decepciones.

Con respecto a la comida, el exceso de aceite de las favetes a la catalana, la zanahoria de bote en la ensalada de Montserrat y la pinta extraño de los canelones no han acabado de gustar a los comensales.

Durante la comida también se produjo una pequeña pelea entre los propietarios del D Prades y el camarero, por el tema de que el pan no fuera del día y fuera congelado. Todos los concursantes estaban convencidos de que las propietarias de L'Hostalet habían sido demasiado exigentes a la hora de valorarlos.

La valoración final las ha colocado en primera posición con un 6,9. La mejor nota ha sido para el espacio y la cocina con un 7,5, mientras que la comida se queda con un 5,5.

En la siempre difícil valoración final se desató toda la tensión acumulada. Los primeros en comprobar las valoraciones de su establecimiento fueron los representantes de Cal Magret. Las de Arbolí continuaron con sus críticas mientras que los del D Prades elogiaron su trabajo y les dijo «si utilizaras más producto de proximidad llegarías al 8 o al 9 seguro», cosa que emocionó al chef.

Las valoraciones de Marc Ribas lo acabaron cambiando todo, haciendo que las de Arbolí bajaran de la primera posición. Al D Prades lo valoraron con un 7,8. A Cal Malgret, por su parte, les puso a un 7,6 de media y a L'Hostalet los castigó con un 5 en la comida que bajó su nota media hasta un 6.

Los callos del Charly del D Prades consiguieron el plato estrella, que volvierona cambiar el marcador y hicieron que el D Prades adelantara a Cal Malgret que se había puesto en primera posición.

Te puede interesar