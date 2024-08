Los datos ya no serán más moneda de cambio en Internet

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando compramos por internet, no sólo pagamos con dinero. Si no que también lo hacemos con datos. Da igual si reservamos un hotel para nuestras vacaciones, compramos unos zapatos o nos suscribimos a una plataforma de contenido, en el momento de hacer la adquisición siempre llegamos a una pantalla donde se nos piden todos nuestros datos personales. Se podría decir que es el peaje a pagar antes de disfrutar de aquello que tanto deseamos. Pero es un peaje caro.

Y es que al dar los datos y aceptar las condiciones, regalamos a la empresa en cuestión, y también a terceros con quienes están vinculados, una información valiosísima que utilizarán a posteriori con finalidades claramente comerciales. Y, si nunca sufren un hackeo, nuestros datos pueden ir a parar a la dark web, donde se venderán por grandes cifras de dinero para ser utilizadas en todo tipo de delitos online. Ahora bien, existen alternativas que nos permiten comprar de manera segura por internet sin tener que exponer nuestros datos. Y una de estas alternativas la ofrece xHype, una empresa establecida en Dubái pero con raíces tarraconenses que ha atraído la atención de grandes firmas tecnológicas como Telefónica.

Los tarraconenses Francesc Murcia, Carlos Morillo, Sergi Candel y el leonés Juan Luis de Paz fundaron xHype en 2022. Todos ellos tenían conocimientos e interés en el mundo de las criptomonedas, pero observaron que era muy complicado poder utilizarlas en la vida cotidiana. «Tienes tus criptomonedas en la wallet -la billetera de monedas digitales–, pero no las puedes utilizar en tu día a día a no ser que las cambies por monedas de curso legal y es un proceso muy pesado, con muchos pasos a hacer», explica el CEO de xHype, Francesc Murcia. Hasta el momento, estas dificultades hacían que la privacidad y la seguridad que ofrecen las criptomonedas y el blockchain –la tecnología que utilizan las monedas virtuales– no pudiera extenderse a cualquier transacción comercial. Con el objetivo de cambiar esta situación, nacía xHype.

Experiencias y viajes

La filosofía de la empresa es ofrecer un marketplace de experiencias que se puedan pagar con criptomonedas sin tener que ofrecer nuestros datos. «Tenemos dos principales líneas de negocio, xKode y xTraveler. En xKode, ofrecemos todo tipo de experiencias y productos, desde entradas a acontecimientos deportivos a suscripciones a plataformas de contenido, pasando por tarjetas eSIM o tarjetas de prepago, entre otros», detalla Murcia. Actualmente, en xKode se pueden encontrar más de 15.000 productos de 4.000 empresas diferentes.

La segunda línea de negocio es xTraveler, que funciona como una central de reservas desde la cual reservar alojamientos, actividades y alquilar vehículos, pero pagando con criptomonedas. Vendemos a 190 países y el 80% del producto que se puede encontrar en Booking también está en xTraveler. Son 800.000 hoteles, 120.000 actividades y 500 proveedores de rent a car en todo el mundo y todo bajo el concepto cero fecha, afirma el CEO de xHype. Hay que decir que, en el último paso de las reservas por xTraveler, la web pide un nombre, que se proporcionará únicamente al hotel para poder identificarnos en recepción.

Acuerdo con Telefónica

En xHype, sin embargo, han dado un paso más allá y, siguiendo los pasos de servicios como Amazon Prime o Booking Genius, han creado los xPassports, que permiten acceder a importantes descuentos a la hora de hacer cualquier reserva en xTraveler o xKode. Justamente este servicio es el que ha atraído la atención de Telefónica. El gigante de las telecomunicaciones y xHype han firmado una alianza mediante la cual los xPassports se pueden comprar en el marketplace de activos digitales basados en tecnología blockchain de la compañía.

«Han tenido una acogida brutal. Pusimos 50 xPassports en venta en el marketplace de Telefónica y volaron en segundos. Pusimos más y también se agotaron. Tanto ellos como nosotros estamos muy satisfechos», asegura Francesc Murcia.

De hecho, la colaboración entre ambas empresas no se detiene aquí. Por una parte, xHype ya está utilizando la tecnología Latch creada por Telefónica para ofrecer una capa más de seguridad en las transacciones que se hacen desde su web. De la otra, están trabajando en varios proyectos que verán la luz a partir de septiembre.

Seguro, privado y de confianza

Los fundadores de xHype son conscientes de que cuando se habla de criptomonedas es habitual que surjan dudas e incertidumbres. Por eso, desde sus inicios dedicaron especial atención al aspecto legal, contando con expertos a nivel mundial, tanto respecto a legislación como a seguridad. En este sentido, su web cuenta con un sistema conectado con la Europol y la Interpol, que bloquea cualquier compra que se haga con una wallet que haya sido identificada y relacionada con actividades ilegales. Así bloquean la posibilidad de hacer circular activos de origen delictivo.

«Es un mundo donde hay muchos estafadores. Eso hizo que al principio nos costara, pero una vez el público ha visto que ofrecemos un servicio transparente y totalmente legal, nos hemos ganado su confianza», aseguran. De hecho, la empresa ya ha facturado más de 700.000 dólares y, teniendo en cuenta, las predicciones de crecimiento de las criptomonedas, saben que eso sólo es el principio.

Te puede interesar