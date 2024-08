Pau Bigas: «El cliente tiene la calidad de un restaurante con la comodidad de estar en su casa, sólo se tiene que preocupar de disfrutarlo»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo empieza su pasión por la cocina?

«Realmente ni lo recuerdo. Desde pequeño, en casa, ya estaba en las cocinas de las abuelas y de mi madre, y creo que ha sido un camino que estaba casi escrito. Estos momentos en que, cuando estudias secundaria, a los niños les preguntan 'qué quieres hacer', hay a quien les cuesta un tiempo decidir qué hacen o qué los motiva, yo no tuve esta conversación con nadie porque lo tenía claro, todo el mundo lo intuía desde el minuto cero. Aunque vivo en Valls, yo soy del Maresme, así que acabé estudiando a la Escuela de Hostelería de Girona».

¿Fue su primer negocio?

«El primero y el único. Estuve casi 10 años y, a partir de allí, hubo una serie de factores que me hicieron reflexionar sobre qué ritmo o qué tipo de vida quería llevar. Así que decidí cortar con el sector de la hostelería y la restauración y empezar un proceso de recolocarme dentro del mundo de la cocina, pero saliendo de esta rama que, para mí, era bastante esclava. Eso no quiere decir que no sea bonito y que no se pueda disfrutar, pero sí que requiere dedicación absoluta, porque cuando el negocio es tuyo, sufres 24 horas al día. Así que el año 2019 empecé un cambio, y a partir del 2022 surgió la idea de salir al exterior, ya que quería hacer llegar el cariño que yo tengo por la comida y por la gastronomía en general. Así que empecé a hacer actividades y formaciones de cocina, periódicamente, con empresas y entidades públicas. A partir de aquí, poco a poco, fui haciendo otras cosas similares vinculadas con bodegas, con el tema de los vinos y actividades de maridajes. Y la última rama, que es la que he arrancado hace cuatro meses, es un servicio de chef privado a domicilio».

¿Cómo surge la idea de hacer de chef a domicilio?

«Al principio yo quería motivar a la gente a cocinar más y mejor, pero al final te acabas dando cuenta de que para la gente que no vive eso, la cocina es una cosa de subsistencia para el día a día y que es difícil hacer que alguien la viva como lo vives tú. Además, en este país, a la gente le gusta salir, ir a restaurantes, probar cosas nuevas, etc. Entonces, con esta reflexión, hice un estudio y me di cuenta de que no había nadie en el Camp de Tarragona que pudiera ofrecer un servicio de restaurante sin salir de tu casa. Entonces, un grupo de gente me lo propuso en una formación y me planté en su casa y fue la prueba piloto».

¿Entonces tú lo llevas todo? ¿El cliente no tiene que hacer nada?

«No (río). Todo el mundo se sorprende, pero yo lo llevo todo. Sólo necesito la cocina y la mesa vacías. Llevo la comida, los utensilios, los vinos, la cubertería, copas, vinos... Todo. Cocino, pongo la mesa, sirvo y lo dejo todo dejo todo limpio. La gente sólo se tiene que preocupar de disfrutar. Tienen la calidad de un restaurante con la comodidad de estar en su casa».

¿Si alguien quisiera contratar el servicio, cuál sería el proceso?

«Pues tendría que contactar conmigo y contarme de la propuesta que tiene. A partir de aquí se tendría que cuadrar el calendario y encontrar un día que sea viable tanto para el cliente como para mí. Entonces el siguiente paso es pactar un menú. Hoy por hoy tengo dos propuestas con dos precios diferentes, una más amplia que la otra. Sin embargo, los dos son menús degustación con un maridaje de vinos. Aparte de eso, hay unos mínimos a cumplir. Los servicios son para un mínimo de cinco personas y un máximo de quince. Entonces, tenemos un día, un espacio y un menú. Lo único que falta es prepararlo, que llegue el día y disfrutarlo. Al final, como síntesis, llevo experiencias gastronómicas a domicilio. Por lo tanto, toda propuesta es bienvenida. Sólo me hace falta un espacio y un día y se pueden hacer catas de vinos, talleres de cocina, cenas, etc. Todo es hablar y adaptarse a la experiencia que quiera vivir al cliente».

El futuro del sector

¿Hay muchos oficios que se están perdiendo, como voz el futuro del sector?

«Yo lo veo bien, ya que ha habido épocas en qué la cocina y la hostelería en general se veía, desde fuera, como una cosa oscura, con muy mala reputación. Pero a pesar de que las cosas ahora se cuidan más y que hay unos horarios y unos salarios más justos, la globalización nos lleva a tener que batallar mucho contra las grandes cadenas y franquicias. Lo mismo pasa con los campesinos, y eso sí que nos afecta, porque al final todo es una rueda. Si a los productores nadie les hace caso, ya lo pueden hacer bien, que no servirá de nada. En cambio, si alguien va detrás, confía en el producto y lo utiliza en su cocina y al cliente le gusta, estamos dentro de la cadena. Todo son sinergias. Si yo te llevo a una comida un vino de una bodega pequeña de aquí para casar la cena y te gusta, probablemente contactarás con el productor y también tendrá visibilidad. Si todos apostamos por un buen producto, la rueda sigue girando».