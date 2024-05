Un estudio de la URV amplía en quince las variedades de viña «únicas en el mundo» encontradas en Calonge

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) ha permitido ampliar hasta quince las variedades únicas de viña «únicas en el mundo» que se han encontrado en Calonge (Baix Empordà).

Hace cerca de tres años se detectaron once especies a partir de un análisis de la Universidad de la Rioja (UNIR), pero cuatro no eran únicas, tal como creía el estudio. A las siete que sí que resultaron que no se encontraban en ningún sitio más del mundo, ahora hay que añadir ocho más que ha encontrado la URV.

Una realidad que ha llevado al Ayuntamiento de Calonge a presentar candidatura con el fin de obtener el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO), como zona de especial interés por la particularidad de estas viñas.

«Aquí los campesinos hemos plantado siempre lo que nos ha parecido, lejos de las denominaciones de origen y lejos de lo que es comercial. Tiene un carácter sentimental que no comercial». Son palabras del presidente de la Fundación Remença XXI, Lluís Mollas, después de saber los resultados del estudio que la Universidad Rovira i Virgili ha llevado a cabo en las viñas de Calonge. El centro tarraconense ha encontrado «ocho nuevos individuos» de cepa que amplían de este modo en quince el número de variedades «únicas en el mundo» que hay en la localidad.

La directora del estudio de la URV, la profesora Maria Francesca Fort, ha explicado que cuatro de las once variedades que detectaron el 2021 los investigadores de la Universidad de la Rioja no son exclusivas de Calonge, sino que la base de datos con la que trabajaban no era bastante amplia. Las siete restantes sí que lo son. A estas hay que añadir las ocho nuevas que han encontrado en este estudio.

Fort explica que la mayoría de los racimos que hay son «híbridos», en buena medida porque fue una de las estrategias que se intentaron lleva a cabo para evitar que la fil·loxera matara las plantas el siglo XIX.

«El mundo de la cepa es un mundo mestizo. Todo está mezclado. Por ejemplo, el xarel·lo no es autóctono porque es una variedad castellana y una especie francesa. Lo que pasa es que en el Penedès lo conservaron y se considera una local de ellos», explica Fort.

Entre todas las nuevas especies encontradas, hay cinco de viníferas, fruto del «mestizaje» con variedades otras especies del género Vitis y una de totalmente silvestre. Las viníferas se han bautizado cómo Picapolla moscatella, Caïm 6, Cargol, Roseta y Colló de gallo negre; las mestizas como Moscato negro, Mullí, Abeller, Caïm 3 10, Molla 3 T, Roig de la costa, Carinyena roja, Híbrid de maduixa y Grech 2; y la variedad silvestre, Grech 1.

Además, el estudio también demuestra que la población de viña de Calonge y Sant Antoni, ya sea por sus condiciones climáticas y geológicas o por la selección humana, es de una gran singularidad. En este sentido, Fort no descarta que se puedan llegar a encontrar nuevas variedades de uva en los próximos años.

Reconocimiento de Naciones Unidas

La particularidad de Calonge por la cantidad de variedades especiales que se han encontrado y que supone la posibilidad de elaborar «vinos únicos», ha hecho que el Ayuntamiento apueste por pedir el reconocimiento de Naciones Unidas. En este sentido, el alcalde, Jordi Soler, ha explicado que lo que se busca no es tanto una cuestión económica, sino que figure como un espacio «de especial interés y protección».

Y es que desde el consistorio señalan que más allá del valor biológico y botánico de esta investigación, gracias a sus resultados «la cultura y las tradiciones calongines aportarán a la lexicografía catalana y mundial quince nuevos nombres propios» para las variedades de nuevo descubrimiento.

Soler ha destacado que este apartado de reconocimiento vinícola «casa perfectamente» con la denominación de ‘pueblo de libros’ que tiene la localidad bajo-ampurdanesa desde hace unos años, después de la llegada de varias librerías en el municipio.

