Objetivo: frenar el localismo para salvar el área metropolitana

«Lo que se está discutiendo aquí es profundamente absurdo. Están confundiendo de manera voluntaria y dolosa la capitalidad de la provincia con el área metropolitana, que es una mancomunidad de servicios». De esta manera arrancaba el miércoles el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, un debate promovido por una moción del grupo municipal del Partido Popular, que alertaba de un inexistente riesgo de que la ciudad pierda su capitalidad y también su identidad bimilenaria, diluida en el magma del área metropolitana del Camp de Tarragona.

No son pocas las voces que han alertado precisamente del riesgo de utilizar la formula «área metropolitana», un concepto eminentemente académico y que cualquier ciudadano relaciona con Barcelona, para referirse a un proceso que lo que persigue únicamente es abordar de manera conjunta cuestiones que afectan al conjunto territorio. «Los retos no se han resuelto con una palabra, porque al fin y al cabo área metropolitana es como un mantra, sino que actuando como territorio», decía en enero en estas páginas el delegado de la Generalitat en Tarragona, Àngel Xifré.

Ya pasó con el agua, en los años 80, y del problema surgió el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). También con la cuestión de la basura, unos años después, que generó la Mancomunidad para la Gestión Integral de los Residuos Urbanos. Ahora, los siete ayuntamientos centrales del Camp de Tarragona, junto con Valls, se han constituido en el autollamado Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona, con la voluntad predeterminada de añadir la movilidad y el transporte público, la planificación urbanística y la promoción económica en el cesto de políticas compartidas.

La Ley de Veguerías se aprobó en 2010 y generó un intenso debate en el territorio, un debate que entonces sí que estaba alineado con la realidad porque la ley establecía nuevas capitalidades, como Manresa para la Cataluña Central. Hoy el debate no tiene sentido, pero pone a prueba la fortaleza de la voluntad metropolitana. Al alcalde, Ruben Viñuales, el tema le gusta y no rehuyó el debate. «Cualquier proyecto de estilo metropolitano siempre nos ha ido mal por cosas como las que acabamos de ver hoy. Por falta de alçada de mires», resumió.

Factores que hay que evitar para no detener el desarrollo de un área metropolitana efectiva:

La capitalidad