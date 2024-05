Los sindicatos payeses hacen llegar sus propuestas a los partidos políticos de cara al 12-M

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Este jueves fue una jornada de reivindicación en el Camp de Tarragona. Por un lado, el sindicato Revolta Pagesa se desplazó hasta la ciudad de Tarragona con una treintena de tractores que cortaron la Imperial Tarraco. Estos elaboraron un manifiesto que recoge las reclamaciones por parte del sindicato campesino.

Representantes de Junts, CUP, Convergents y Aliança Catalana firmaron el manifiesto. Por otro lado, los payeses presentaron un segundo documento en el que se pedía a los partidos un reconocimiento social del campesinado y velaron por la soberanía alimentaria basada en los productos locales. Este lo firmaron PSC, ERC, Junts, CUP y Convergents.

El portavoz de Revolta Pagesa en el Camp de Tarragona, Ramon Rojo, afirmó que entre las once medidas que proponen la más «urgente» es avanzar en las obras previstas para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la región por la vía de emergencia.

Unió de Pagesos

Por su lado, Unió de Pagesos no se adhirió a la manifestación. El coordinador Territorial de Unió de Pagesos en el Camp de Tarragona, Pere Guinovart, lo justifica diciendo que «nosotros entendemos que todos somos payeses y si los compañeros de la revuelta han decidido hacer una movilización con tractores me parece bien. Todo el mundo tiene la libertad de ir a cualquier movilización. Sin embargo, lo que no entendemos es que tengamos que jugar a política y menos en un momento como son las elecciones. Tanto ellos como nosotros nos hemos reunido con los grupos parlamentarios y hemos hecho las propuestas que teníamos que hacer».

«Estamos en un momento en el que nuestras propuestas quedarán en el mismo cajón porque no nos podrá contestar nadie. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un esfuerzo ahora? Será cuando se constituya el gobierno cuando tendremos que movilizarnos tanto tiempo como lo hicimos anteriormente», reflexiona Guinovart.

Unas propuestas que, desde el sindicato de Unió de Pagesos, han hecho llegar a los partidos políticos. Estas cuentan con seis ejes fundamentales; la regulación de los precios, actuaciones contra la sequía, la gestión de la fauna, la ayuda a los jóvenes agricultores, la desburocratización y la definición de los espacios agrarios protegidos y productivos.

Con respecto a la sequía, el responsable de agua de Unió de Pagesos en el Tarragonès, Martí Macías, destaca la necesidad de poner en marcha, cuanto antes mejor, infraestructuras como la estación regeneradora de agua de la EDAR de Reus o la depuradora de Santa Oliva, en el Baix Penedès, además de establecer un plan de inversiones para la modernización de regadíos y reutilización del agua.

«La situación es grave, en los años que llevo en Unió de Pagesos no había visto morir la viña» comenta con contundencia Guinovart, y aprovecha para criticar que las medidas contra la sequía no sean equitativas entre el campesinado y el turismo.

Al mismo tiempo, también subraya que los payeses sufren las consecuencias de un mercado injusto y han pedido la regulación de las lonjas: «en un mercado normal cada semana tendría que haber una modificación de los precios por la oferta y la demanda, no un precio casi fijo todo el año. Por este motivo, la Generalitat tiene que modificar la ley de lonjas».