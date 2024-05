Els sindicats pagesos fan arribar les seves propostes als partits polítics de cara el 12-M

Aquest dijous va ser una jornada de reivindicació pagesa al Camp de Tarragona. Per un costat, el sindicat Revolta Pagesa va desplaçar-se fins a la ciutat de Tarragona amb una trentena de tractors que van tallar l’Imperial Tarraco. Aquests van elaborar un manifest que recull les reclamacions per part del sindicat pagès.

Representants de Junts, CUP, Convergents i Aliança Catalana van signar el manifest. Per un altre costat, els pagesos van presentar un segon document en el qual es demanava als partits un reconeixement social de la pagesia i vetllar per la sobirania alimentària basada en els productes locals. Aquest el van signar PSC, ERC, Junts, CUP i Convergents.

El portaveu de Revolta Pagesa al Camp de Tarragona, Ramon Rojo, va afirmar que entre les onze mesures que proposen la més «urgent» és avançar en les obres previstes per millorar les infraestructures hidràuliques de la regió per la via d’emergència.

Unió de Pagesos

Pel seu costat, Unió de Pagesos no es va adherir a la manifestació. El coordinador Territorial d’Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, ho justifica dient que «nosaltres entenem que tots som pagesos i si els companys de la revolta han decidit fer una mobilització amb tractors em sembla bé. Tothom té la llibertat d’anar a qualsevol mobilització. Però, el que no entenem és que hàgim de jugar a política i menys en un moment com són les eleccions. Tant ells com nosaltres ens hem reunit amb els grups parlamentaris i hem fet les propostes que havíem de fer».

«Estem en un moment en què les nostres propostes quedaran en el mateix calaix perquè no ens podrà contestar ningú. Aleshores, per què hem de fer un esforç ara? Serà quan es constitueixi el govern que haurem de mobilitzar-nos tant de temps com ho vam fer anteriorment», reflexiona Guinovart.

Unes propostes que, des del sindicat d’Unió de Pagesos, han fet arribar als partits polítics. Aquestes compten amb sis eixos fonamentals; la regulació dels preus, actuacions contra la sequera, la gestió de la fauna, l’ajut als joves agricultors, la desburocratització i la definició dels espais agraris protegits i productius.

Pel que fa a la sequera, el responsable d’aigua d’Unió de Pagesos al Tarragonès, Martí Macías, destaca la necessitat de posar en marxa, com més aviat millor, infraestructures com l’estació regeneradora d’aigua de l’EDAR de Reus o la depuradora de Santa Oliva, al Baix Penedès, a més d’establir un pla d’inversions per a la modernització de regadius i reutilització de l’aigua.

«La situació és greu, en els anys que porto a Unió de Pagesos no havia vist morir la vinya» comenta amb contundència Guinovart, i aprofita per criticar que les mesures contra la sequera no siguin equitatives entre la pagesia i el turisme.

Al mateix temps, també subratlla que els pagesos pateixen les conseqüències d’un mercat injust i han demanat la regulació de les llotges: «en un mercat normal cada setmana hi hauria d’haver una modificació dels preus per l’oferta i la demanada, no un preu gairebé fix tot l’any. Per aquest motiu, la Generalitat ha de modificar la llei de llotges».