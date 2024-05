Unanimidad para reclamar el paso de los trenes de mercancías por el interior del Camp de Tarragona

Publicado por Helena Viñas Verificado por Creado: Actualizado:

La voluntad de trasladar el transporte de mercancías al interior del territorio, el traspaso de Rodalies a la Generalitat, y la mejora del servicio ferroviario, entre otras cuestiones, son las que se trataron en el debate organizado este lunes por la Plataforma Mercaderies per l’Interior y Dignitat a les vies, titulado El ferrocarril que no volem per a l’àrea de Tarragona.

En esta cita intervinieron Raquel Sans, cabeza de lista de ERC; Alberto Bondesio, número 2 de lista del PSC; Mònica Sales, cabeza de lista de Junts; Sergi Saladié, cabeza de lista de la CUP; Mario Téllez, número 2 de lista de Comuns Sumar; y David Chatelain, miembro de la lista del PP.

Anna Gòmez, de Dignitat a les vies, introdujo el debate, explicando que, en el 2005, el trayecto Tarragona-Barcelona era de 50 minutos y, actualmente, la duración marcada es de 1 hora y 14 minutos, más retrasos. Esta problemática y las soluciones que habían llevado a cabo los diferentes partidos para solucionarla fueron las primeras cuestiones que se plantearon para debatir.

Sans (ERC) atribuyó la causa de esta situación a una «mala planificación», con origen en la decisión de 2006 de hacer pasar el AVE por el interior. «Estamos pagando las consecuencias de una planificación nefasta de los que decidieron que los trenes de pasajeros pasarían por el interior». Con relación al incremento de frecuencias, Bondesio (PSC), afirmó que «tiene que ir acompañada de convoyes. Ha habido unas inversiones en maquinarias de trenes, y tienen que llegar nuevas entre 2026 y 2027».

Algunos de los partidos propusieron como solución el traspaso total de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Sales (Junts) expresó que «el traspaso acordado entre PSC y ERC para nosotros es incompleto, e impide lo que proponemos: que la gestión se pueda hacer desde ferrocarriles de la Generalitat, que se ha demostrado que es más eficiente». Un aspecto con el que Saladié (CUP) coincidió, recordando que el Parlament no tiene las competencias para poder resolver las principales problemáticas que presenta el servicio, más allá de establecer los horarios.

Mercancías por el interior

Los seis representantes políticos presentes coincidieron en que había que reclamar transportar las mercancías por interior, en vez de la costa. De entre las soluciones planteadas, se recordó la necesidad de desencallar el estudio de viabilidad de la remodelación de la red ferroviaria de Tarragona, adjudicada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en el 2021.

Desde la CUP apostaron para «crear un plan directorio urbanístico que estructure las infraestructuras del área central del Camp de Tarragona, y donde se vean plasmadas las reivindicaciones hechas», mientras que Téllez (Comuns Sumar), propuso «explorar la posibilidad de, mientras se construya la infraestructura para mover las mercancías por el interior, utilizar las vías del AVE».

Chatelain (PP) concluyó que, para conseguir una solución con relación al trazado interior de las mercancías, hacía falta incrementar la inversión y obtener un acuerdo político: «Se tienen que llegar a situaciones de consenso. Si tenemos que ir en defensa del territorio, será más sencillo obviar las cuestiones que pueden hacer más complicado el pacto», afirmó.

