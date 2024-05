Unanimitat per reclamar el pas dels trens de mercaderies per l’interior del Camp de Tarragona

La voluntat de traslladar el transport de mercaderies a l’interior del territori, el traspàs de Rodalies a la Generalitat, i la millora del servei ferroviari, entre altres qüestions, són les que es van tractar en el debat organitzat aquest dilluns per la Plataforma Mercaderies per l’Interior i Dignitat a les vies, titulat El ferrocarril que no volem per a l’àrea de Tarragona.

En aquesta cita hi van intervenir Raquel Sans, cap de llista d’ERC; Alberto Bondesio, número 2 de llista del PSC; Mònica Sales, cap de llista de Junts; Sergi Saladié, cap de llista de la CUP; Mario Téllez, número 2 de llista de Comuns Sumar; i David Chatelain, membre de la llista del PP.

Anna Gòmez, de Dignitat a les vies, va introduir el debat, explicant que, el 2005, el trajecte Tarragona-Barcelona era de 50 minuts i, actualment, la durada marcada és d’1 hora i 14 minuts, més retards. Aquesta problemàtica i les solucions que havien dut a terme els diferents partits per a solucionar-la van ser les primeres qüestions que es van plantejar per a debatre.

Sans (ERC) va atribuir la causa d’aquesta situació a una «mala planificació», amb origen en la decisió de 2006 de fer passar l’AVE per l’interior. «Estem pagant les conseqüències d’una planificació nefasta dels qui van decidir que els trens de passatgers passarien per l’interior». Amb relació a l’increment de freqüències, Bondesio (PSC), va afirmar que «ha d’anar acompanyada de combois. Hi ha hagut unes inversions en maquinàries de trens, i n’han d’arribar de noves entre 2026 i 2027».

Alguns dels partits van proposar com a solució el traspàs total de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Sales (Junts) va expressar que «el traspàs acordat entre PSC i ERC per a nosaltres és incomplet, i impedeix el que proposem: que la gestió es pugui fer des de ferrocarrils de la Generalitat, que s’ha demostrat que és més eficient». Un aspecte amb el que Saladié (CUP) va coincidir, tot recordant que el Parlament no té les competències per a poder resoldre les principals problemàtiques que presenta el servei, més enllà d’establir els horaris.

Mercaderies per l’interior

Els sis representants polítics presents van coincidir que calia reclamar transportar les mercaderies per interior, en comptes de la costa. D’entre les solucions plantejades, es va recordar la necessitat de desencallar l’estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa ferroviari de Tarragona, adjudicat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) el 2021.

Des de la CUP van apostar per «crear un pla directori urbanístic que estructuri les infraestructures de l’àrea central del Camp de Tarragona, i on es vegin plasmades les reivindicacions fetes», mentre que Téllez (Comuns Sumar), va proposar «explorar la possibilitat de, mentre es construeixi la infraestructura per moure les mercaderies per l’interior, emprar les vies de l’AVE».

Chatelain (PP) va concloure que, per aconseguir una solució amb relació al traçat interior de les mercaderies, calia incrementar la inversió i obtenir un acord polític: «S’han d’arribar a situacions de consens. Si hem d’anar en defensa del territori, serà més senzill obviar les qüestions que poden fer més complicat el pacte», va afirmar.