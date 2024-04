Agua, residuos y transporte público: necesidades para la estructura del Camp de Tarragona

«No generarás una administración para hacer vivienda, no tiene sentido», asevera Ramon Torra, que ve en el camino que ha seguido Barcelona a lo largo del siglo XX una hoja de ruta válida también en otros territorios. Un proceso que enlaza los vínculos históricos con las necesidades de los tiempos modernos. El agua y la basura, en primer lugar. Y el transporte público, más adelante.

Sin embargo, políticas metropolitanas que no han vivido siempre bajo el paraguas de una administración, porque los gobiernos de CiU vieron en la Corporación Metropolitana de Barcelona un segundo gallo que daba demasiada guerra dentro del gallinero de las mayorías absolutas.

Desde el año 1987 y hasta el 2010 no existió ninguna administración metropolitana pero Torra recuerda que el despiece de aquella corporación generó la creación una mancomunidad de municipios que, de forma voluntaria, perpetuó el deseo de trabajar conjuntamente y, también, de contraponer el color rojo al azul de la Generalitat.

Aquella mancomunidad se centró en cuestiones de planeamiento urbanístico. Y, mientras tanto, los servicios de agua, de gestión de residuos y de transporte público metropolitanos fueron ganando músculo y extendiéndose por necesidad por todo el territorio, a la vez que los municipios ensayaban fórmulas para ampliar servicios, como la promoción de vivienda pública.

Pueden encontrarse similitudes evidentes con Tarragona. El agua, los residuos, ya mancomunados en nuestra casa, y el transporte público, la asignatura pendiente. También son palmarias las diferencias. Allí, los municipios tenían un aliciente económico para agruparse a la democracia recién nacida, juntos pudieron equiparar su financiación a la de Madrid y antes de constituir la AMB ya existían tributos de cariz metropolitano.

Lejos de esta situación, el problema de la financiación emerge en las plazas tarraconenses. «Empieza por alguna estructura voluntaria en determinados temas, y después dar el salto para institucionalizarlo. Montarlo de cero es muy difícil y, la financiación es la clave», aconseja el responsable de vivienda del Área Metropolitana de Barcelona.

Centrar la partida