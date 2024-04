Retrasos, afectaciones e indignación, la realidad diaria a la que se enfrentan los usuarios de Rodalies en Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La indignación entre los usuarios de Rodalies en Tarragona no para de crecer, al mismo ritmo que las incidencias en las líneas R2 sud, R4, R16 y R17. El fin de semana fue en la línea del interior por un robo de cableado. El lunes, también en la misma línea, cortes de circulación a causa de un tren averiado entre l'Arboç y Vilafranca del Penedès.

Problemas que se suman a las obras existentes. El mismo lunes en la línea R2 sur, en la que los retrasos ya de por sí son habituales, se suma la falta de trenes que, en horas punta, comporta que muchos usuarios se queden en tierra porque los trenes que llegan ya van llenos y no cabe ni un alfiler.

El corte de circulación de trenes durante muchas horas al día de la R4, ha hecho que la mayoría de usuarios opte por utilizar la R2 sud para ir a Barcelona, derivando en un aumento muy importante del número de usuarios para esta línea. Pero este aumento, fácilmente previsible, no se ha visto solucionado con un aumento de frecuencias ni con convoyes más largos.

Por otra parte, los retrasos también son frecuentes en las líneas R16 (Barcelona Estació de França - Tarragona - Tortosa / Ulldecona) y R17 (Barcelona Estació de França - Salou - PortAventura) y, durante las noches, los usuarios se muestran extrañados cuando los trenes llegan a la hora prevista. De hecho, según el tipo de retraso, incluso se llegan a suspender servicios, hecho que comporta que se colapsen el resto de trenes.

«Todos los días tarde. ¿Alguien puede decirme qué pasa hoy? Salgo de mi casa con media hora de antelación porque todos sabemos cómo va el tema, y ni así puedo llegar a mi hora. ¿Qué explico hoy en el trabajo?», ha compartido este mismo miércoles una usuaria en la red social X. Por su parte, la respuesta de Rodalies ha sido: «Buenos días, Eva tu tren circula con demora debido a una incidencia técnica ocurrida en Tarragona. Disculpas».

El pasado 21 de abril, Joan Manel manifestó, también en X, cómo no se subió en un tren en Tarragona por la cantidad de gente que viajaba: «así va el tren de las 17:23h de Tarragona a Barcelona Sants. ¡Qué mierda todo! Como es de suponer, no hemos podido subir. El viaje de ida, ayer, ya fue épico y la vuelta también promete. ¡Queremos ser un país de primera con servicios de tercera!».

Por ejemplo, el presidente del Consell Comarcal, Ramon Ferré, ha salido a la palestra para defender los derechos de los usuarios y reclamar urgentemente el aumento de trenes y convoyes más largos para absorber el volumen de usuarios en la R2 sud, a la vez que también se mejore el servicio de la R4 durante las horas del día y el fin de semana, cuando está operativa.

«La indignación de la comarca no para de aumentar y durante las últimas semanas hemos llegado al límite. Los usuarios del Baix Penedès se merecen ser tratados como cualquier otro ciudadano. Estamos hartos de tener que aguantar día si y día también retrasos, trenes que no pasan y que cuando pasan no cabe nadie más, dejando a muchos usuarios en tierra con los problemas que eso comporta de llegar tarde al trabajo o estudiar. Esta situación no puede continuar así», manifiesta Ferré.

