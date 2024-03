Los ayuntamientos trabajan para poner en marcha FuneCamp en otoño

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La sociedad pública supramunicipal de servicios funerarios, FuneCamp, cada vez está más cerca de ponerse en marcha. «Estamos hablando de otoño del 2024, si no hay ningún obstáculo administrativo ni ningún imprevisto», señala la concejala responsable de los Servicios Funerarios Reus y Baix Camp, Montserrat Flores. El Ayuntamiento de Reus aprobó definitivamente la semana pasada la memoria justificativa para el ejercicio de la actividad económica y los plenos del resto de municipios implicados en el proyecto —Salou, Vila-seca y Constantí- tendrán que validarla pronto. «Ahora habrá que constituir la empresa como tal», añade la edil.

En este escenario, los consistorios tendrán que aprobar conjuntamente acuerdos de constitución para afinar la fecha y los detalles de la creación de la sociedad y asegurarse que «aquel día todo esté a punto». En paralelo, Reus trabajará en la transformación de Serveis Funeraris Reus y Baix Camp, actual división de Reus Serveis Municipals (RSM), en una empresa supramunicipal. «No nace de cero, sino a partir de la experiencia, el saber hacer y la estructura de la división», recuerda la edil.

«Eso implica que la estructura, sus elementos de trabajo, salgan de RSM y se adscriban a la nueva empresa, de manera que el día que lo arrancamos efectivamente no sólo seamos los cuatro ayuntamientos, sino que la estructura de funcionamiento estará formalmente preparada y adscrita a la nueva realidad», añade la concejala.

Flores asegura que las administraciones involucradas en el proyecto «creemos que será una herramienta útil y necesaria para la ciudadanía» y apunta que uno de los beneficios que aportará será la «creación de empleo», dado que hará falta «redimensionar ligeramente la empresa» y «reforzarla» para prestar el servicio con la máxima calidad posible en todas las localidades involucradas. «Tendremos que crear plazas nuevas para dar servicio a los otros municipios y disponer de más recursos materiales», comenta.

Flores valora que las ventajas de las que dispone la población reusense a día de hoy con los servicios funerarios responden a términos de «calidad, ética y precio», en un entorno con predominio de compañías privadas. «Los otros tres ayuntamientos tienen mucho interés en que su ciudadanía también lo puedan utilizar y no queremos demorarlo más allá de los trámites que se necesiten», expresa la edil.

«Que no noten ningún cambio»

Uno de los objetivos y, al mismo tiempo, de los principales retos a cumplir con la entrada en vigor de FuneCamp será que «aquellos que ya disfrutan ahora del funcionamiento de una empresa pública de servicios funerarios, la ciudadanía de Reus, no noten ningún cambio de un día para el otro». «Aquello que ya existe, seguirá existiendo y funcionando, sin embargo, además, podrá dar servicio a los otros tres municipios», subraya Flores.

La sociedad de servicios funerarios supramunicipal ya tuvo que volver a la casilla de salida después de que uno de los consistorios implicados no superara los procesos previstos en los plazos estipulados. Eso hizo que la meta de poner en funcionamiento la sociedad a principios de año no se pudiera conseguir. «Nos hizo perder tiempo, teníamos que empezar el procedimiento, pero el proyecto ya estaba hecho; perdimos tiempo, pero no tanto, y seguimos trabajando para que esté a punto en el 2024», valora la concejala Flores.

Liderazgo y transversalidad

A partir de este momento, Reus tendrá una «doble tarea». Por una parte, la transformación de una división propia, como es Serveis Funeraris Reus y Baix Camp, en el embrión de FuneCamp. De la otra, ejercer «el liderazgo que hemos tenido desde un primer momento». «Los pasos siguientes los daremos transversalmente con los técnicos de los cuatro consistorios, pero la trayectoria y el conocimiento lo tiene el Ayuntamiento de Reus, la parte central ya la tenemos», concluye Flores.