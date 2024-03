Els ajuntaments treballen per posar en marxa FuneCamp a la tardor

La societat pública supramunicipal de serveis funeraris, FuneCamp, cada vegada és més a prop de posar-se en marxa. «Estem parlant de la tardor del 2024, si no hi ha cap entrebanc administratiu ni cap imprevist», assenyala la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores. L’Ajuntament de Reus va aprovar definitivament la setmana passada la memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat econòmica i els plens de la resta de municipis implicats en el projecte —Salou, Vila-seca i Constantí— hauran de validar-la aviat. «Ara caldrà constituir l’empresa com a tal», afegeix l’edil.

En aquest escenari, els consistoris hauran d’aprovar conjuntament acords de constitució per afinar la data i els detalls de la creació de la societat i assegurar-se que «aquell dia tot estigui a punt». En paral·lel, Reus treballarà en la transformació de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, actual divisió de Reus Serveis Municipals (RSM), en una empresa supramunicipal. «No neix de zero, sinó a partir de l’experiència, el saber fer i l’estructura de la divisió», recorda l’edil.

«Això implica que l’estructura, els seus elements de treball, surtin de RSM i s’adscriguin a la nova empresa, de manera que el dia que l’engeguem efectivament no només hi siguem els quatre ajuntaments, sinó que l’estructura de funcionament estarà formalment preparada i adscrita a la nova realitat», afegeix la regidora.

Flores assegura que les administracions involucrades en el projecte «creiem que serà una eina útil i necessària per a la ciutadania» i apunta que un dels beneficis que aportarà serà la «creació d’ocupació», atès que caldrà «redimensionar lleugerament l’empresa» i «reforçar-la» per prestar el servei amb la màxima qualitat possible a totes les localitats involucrades. «Haurem de crear places noves per donar servei als altres municipis i disposar de més recursos materials», comenta.

Flores valora que els avantatges de què disposa la població reusenca avui dia amb els serveis funeraris responen a termes de «qualitat, ètica i preu», en un entorn amb predomini de companyies privades. «Els altres tres ajuntaments tenen molt d’interès en què la seva ciutadania també en pugui gaudir i no volem demorar-ho més enllà dels tràmits que es necessitin», expressa l’edil.

«Que no notin cap canvi»

Un dels objectius i, alhora, dels principals reptes a complir amb l’entrada en vigor de FuneCamp serà que «aquells que ja gaudeixen ara del funcionament d’una empresa pública de serveis funeraris, la ciutadania de Reus, no notin cap canvi d’un dia per l’altre». «Allò que ja existeix, continuarà existint i funcionant, però, a més, podrà donar servei als altres tres municipis», subratlla Flores.

La societat de serveis funeraris supramunicipal ja va haver de tornar a la casella de sortida després que un dels consistoris implicats no superés els processos previstos en els terminis estipulats. Això feu que la meta de posar en funcionament la societat a principis d’any no es pogués aconseguir. «Ens va fer perdre temps, havíem de començar el procediment, però el projecte ja estava fet; vam perdre temps, però no tant, i continuem treballant perquè estigui a punt el 2024», valora la regidora Flores.

Lideratge i transversalitat

A partir d’aquest moment, Reus tindrà una «doble tasca». D’una banda, la transformació d’una divisió pròpia, com és Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, en l’embrió de FuneCamp. De l’altra, exercir «el lideratge que hem tingut des d’un primer moment». «Els passos següents els farem transversalment amb els tècnics dels quatre consistoris, però la trajectòria i el coneixement el té l’Ajuntament de Reus, la part central ja la tenim», tanca Flores.