Hamás estudiará el plan de paz para Gaza de Trump y Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los EE.UU., Donald Trump, en rueda de prensa en la Casa Blanca

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Hamás estudiará el plan de paz para Gaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según informan canales árabes como Al-Jazeera y Al-Arabiya, el grupo armado palestino ha asegurado que está dispuesto a considerar «cualquier propuesta que no entre en conflicto con los intereses palestinos».

Hamás ha condicionado la liberación de los palestinos a «el fin de la guerra y de la retirada de ocupación» de Israel de la Franja. Trump ha advertido a la milicia islamista que si no acepta el plan , Israel tendrá apoyo pleno de los EE.UU. para «acabar el trabajo».