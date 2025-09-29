Trump y Netanyahu pactan un plan de paz para Gaza que amenaza a Hamás con la «destrucción total» si no se rinde

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los EE.UU., Donald Trump, en rueda de prensa en la Casa Blanca

Donald Trump y Benjamin Netanyahu han pactado un plan de paz para Gaza que amenaza a Hamás con la «destrucción total» si no se rinde. Después de una reunión de tres horas que el presidente de los EE.UU. y el primer ministro de Israel han mantenido en la Casa Blanca, los dos líderes han comparecido en rueda de prensa y han anunciado que el plan exige la liberación de los rehenes en 72 horas, cierra la puerta a la anexión de Cisjordania y establece un gobierno transitorio «sin participación ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina», según ha subrayado Netanyahu. Trump ha advertido a la milicia islamista que, si no lo acepta, Israel tendrá apoyo de los EE.UU. para destruirla.

Entre otros, indica que si ambas partes aceptan la propuesta, «la guerra acabará inmediatamente» y se suspenderán todas las operaciones militares. Pero para eso, se da un plazo de 72 horas para que todos los rehenes, vivos y muertos, sean reanimados. Una vez eso pase, Israel se compromete a liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y 1.700 gazities detenidos desde el 7 de octubre del 2023.

Los EE.UU. se comprometen, además, a establecer un diálogo entre israelíes y palestinos para «acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera». A la rueda de prensa, los dos líderes han subrayado en varias ocasiones que este horizonte no cuente ni con Hamás ni con la Autoridad Palestina.

En el marco de este horizonte, también, los EE.UU. se comprometen a trabajar con socios árabes e internacionales para «desarrollar una fuerza temporal internacional de estabilización» que se desplegaría en Gaza de manera «inmediata».

Otro punto establece de forma clara que Israel no se anexionará Cisjordania, una idea con la cual el gobierno hebreo ha estado flirteando en los últimos días. También se indica que nadie será forzado a abandonar Gaza, y que los que deseen quedarse lo podrán hacer, así como los que quieran devolver.

Con respecto a Hamás, el plan promete amnistía los miembros que «se comprometan a una coexistencia pacífica y entreguen las armas». En paralelo, Trump ha advertido a la milicia islamista que si no acepta el plan , Israel tendrá apoyo pleno de los EE.UU. para «acabar el trabajo».

Al mismo tiempo se especifica que se creará un plan de desarrollo económico de Trump «para reconstruir» Gaza.