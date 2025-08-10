Varios líderes europeos avisan a Trump de que el futuro de Ucrania «no se puede decidir sin Ucrania»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla por teléfono al lado del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Varios líderes europeos han emitido un comunicado conjunto en que avisan al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de que «el camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania». Firman la misiva la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer; Polonia, Donald Tusk, e Italia, Georgia Meloni.

También la suscriben los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Finlandia, Alexander Stubb, así como el canciller de Alemania, Friedrich Merz. El documento llega después de saberse que Trump se reunirá el viernes en Alaska con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Los firmantes del comunicado saludan el intento de Trump de detener la agresión rusa en Ucrania pero alertan de que la solución al conflicto tiene que pasar por proteger «los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa».

Eso incluye la garantía de la soberanía ucraniana sobre todo su territorio y la libertad del país para decidir su futuro. «Les fronteras internacionales no se pueden cambiar por la fuerza», afirman.

Recuerdan que la invasión rusa de Ucrania no fue provocada ni legal y que es una violación «flagrante» del derecho internacional. También que los países europeos apoyarán a los ucranianos y seguirán trabajando tanto con los EE.UU. como con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para alcanzar la paz.