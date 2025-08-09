Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo viernes en Alaska para hablar de Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska para tratar sobre la guerra en Ucrania, en un mensaje que ha publicado en la red Truth Social.

Horas antes, Trump afirmaba que Kíiv tendrá que ceder territorios» para llegar a un acuerdo de paz con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha respondido con rapidez y ha advertido que su país no reconocerá nunca la soberanía rusa de los territorios ocupados.

«La respuesta a la cuestión territorial ya se encuentra en la Constitución de Ucrania. Nadie nos podrá apartar de eso y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante», ha querido dejar claro Zelenski.

«Ucrania está preparada para tomar decisiones reales que puedan traer la paz. Cualquier decisión que sea en contra nuestra, cualquier decisión que sea sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión en contra de la paz», ha continuado el presidente ucraniano en un mensaje de vídeo publicado en X.

«No conseguirán nada. Son decisiones que han nacido muertas. Son decisiones impracticables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete», ha insistido Zelenski, en que ha reprochado a Trump que quiera celebrar el encuentro con Putin en el estado de Alaska, «muy lejos de esta guerra».

«Estamos dispuestos a trabajar junto con el presidente Trump, y con todos nuestros socios, para conseguir una paz real y duradera. Una paz que no se desmenuce por las ansias de Moscú», ha recalcado al presidente de Ucrania.

«I, por descontado, no recompensaremos Rusia por lo que ha perpetrado. El pueblo ucraniano se merece la paz. Pero todos los socios tienen que entender el qué significa una paz digna», ha concluido Zelenski.