La UE exige dar «un paso atrás» y devolver a la negociación después del bombardeo de EE.UU. a Irán

La Unión Europea ha exigido a «todas las partes dar un paso atrás» y volver a la vía negociadora después del bombardeo de los Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares en Irán. La alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado «evitar una mayor escalada» en un mensaje en la red ‘X’.

Kallas ha señalado que no se tiene que permitir que Teherán desarrolle un arma nuclear, ya que sería «una amenaza para la seguridad internacional». La jefa de la diplomática europea ha confirmado que los ministros del club comunitario debatirán la escalada del conflicto en Oriente Medio a raíz del ataque ordenado por Donald Trump este lunes a Bruselas.

Este lunes está previsto que se celebre en la capital de Bélgica la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en la cual debatirán los últimos acontecimientos en la región después de los ataques cruzados entre Israel e Irán.

A su vez, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que está «profundamente alarmado» por el bombardeo en las instalaciones nucleares iraníes y ha apostado por la «diplomacia» y la negociación.

«La UE seguirá colaborando con las partes y nuestros socios para encontrar una solución pacífica en la mesa de negociación», ha dicho en un mensaje en ‘X’.