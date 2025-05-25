Madrid acoge una cumbre internacional para poner fin a la catástrofe humanitaria en Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Madrid acogerá esta tarde una cumbre internacional que sentará en la misma mesa a los jefes de la diplomacia de los principales países europeos, del mundo árabe y musulmán para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza y trabajar para la solución política de los dos estados.

La llamada reunión del grupo Madrid+ estará presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y contará con la participación de Alemania, Francia, Irlanda, Noruega, el Reino Unido o Italia, y también de Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Catar, Jordania, Marruecos, Palestina o la Liga Árabe y la Unión Europea, entre otros.

Con el encuentro España quiere «seguir movilizando la comunidad internacional para poner fin a la ofensiva militar en Gaza». La cita llega después de que este sábado el presidente español, Pedro Sánchez, hiciera un llamamiento a seguir subiendo la voz ante las violaciones de la ley internacional y humanitaria» cometidas por Israel a Gaza, donde aseguró que la situación es «inaceptable».

En una intervención en el Consejo de la Internacional Socialista en Estambul, Sánchez avisó de que «la indiferencia no es una opción». «No seguiremos callados», advirtió, haciendo un llamamiento a Israel a detener la ofensiva militar para ocupar Gaza y a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

En este sentido, explicó que España y Palestina promueven una resolución a las Naciones Unidas para instar al gobierno de Benjamin Netanyahu a permitir la entrada de ayuda humanitaria «a gran escala».

«Pedir justicia humana básica no es ir contra nadie, sino defender los valores que nos definen como humanos», dijo Sánchez, después de que esta semana Israel haya acusado a los países europeos de alinearse con los discursos antisemitas.

Al encuentro de este domingo en Madrid, el ministerio de Asuntos Exteriores pretende movilizar la comunidad internacional para conseguir un alto el fuego inmediato, que permita la liberación de los rehenes que todavía tiene Hamás y la entrada urgente de ayuda humanitaria.

La cita se basa en el trabajo hecho en los últimos meses por la Alianza Global por la implementación de la solución de los dos estados, y también pretende impulsar en el ámbito político la Conferencia de Alto Nivel que se hará en Nueva York en junio con el apoyo de la ONU.

La reunión llega coincidiendo con un nuevo fin de semana sangrante en Gaza, donde ha habido un centenar de bombardeos. Según las autoridades de Gaza, entre las víctimas mortales hay nueve hermanos de entre 1 y 12 años, hijos de una doctora que estaba de guardia durante el bombardeo, la Dra. Alaa Al-Najjar. La médico, de Khan Younis, ha perdido a todos sus niños, excepto uno, que ha sobrevivido.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, el UNRWA, ha alertado de que hace falta urgentemente una entrada sostenida y masiva de ayuda humanitaria para evitar que el actual drama humanitario empeore todavía más. En concreto, creen que tienen que entrar al menos entre 500 y 600 camiones cada día gestionados por la ONU, cifras lejos de lo que actualmente entra en cuentagotas.