Sánchez alza la voz contra la «inaceptable» situación a Gaza: «Pedir justicia no es atacar a nadie»

El presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, con el presidente español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Turquía

El presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento este sábado a seguir subiendo la voz ante las violaciones de la ley internacional y humanitaria» cometidas por Israel a Gaza, donde ha asegurado que la situación es «inaceptable».

En una intervención en el Consejo de la Internacional Socialista en Estambul, Sánchez ha avisado de que «la indiferencia no es una opción». «No seguiremos callados», ha advertido, haciendo un llamamiento a Israel a detener la ofensiva militar para ocupar Gaza y a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

En este sentido, ha explicado que España y Palestina promueven una resolución a las Naciones Unidas para instar al gobierno de Benjamin Netanyahu a permitir la entrada de ayuda humanitaria «a gran escala».

«Pedir justicia humana básica no es ir contra nadie, sino defender los valores que nos definen como humanos», ha advertido Sánchez, después de que esta semana Israel haya acusado a los países europeos de alinearse con los discursos antisemitas.

«Ya es suficiente», ha avisado Sánchez, refiriéndose a las imágenes de padres y madres con hijos muertos en los brazos, o las de niños desnutridos a punto de morir de hambre.

El presidente español ha remarcado que la ayuda humanitaria tiene que volver a entrar en Gaza, de la mano de la comunidad internacional y ONG internacionales, con «total respeto por la neutralidad».

«Israel tiene que entender que la paz no se puede alcanzar con la fuerza, especialmente tampoco con un sufrimiento humano masivo», ha indicado Sánchez, que ha reiterado su llamamiento para una solución basada en los dos estados.