Zelenski se reúne con Starmer, Meloni y Macron aprovechando el viaje a Roma por el funeral del Papa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este sábado con el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Les sendos encuentros se han hecho en Roma, donde han coincidido los mandatarios para asistir al funeral del papa Francisco. Minutos antes de la ceremonia el dirigente ucraniano también se ha reunido, a dentro de la basílica de Sant Pere del Vaticà, con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Según ha explicado Zelenski, ha hablado con Starmer, Meloni y Macron sobre un alto el fuego «completo e incondicional» con Rusia como paso previo al establecimiento de la paz entre los dos países.

Zelenski también se ha visto este sábado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en un mensaje posterior ha afianzado el compromiso de la UE con una «paz duradera» en Ucrania.

Von der Leyen ha revelado que también han hablado de los pasos que el país está dando para «ganarse el lugar» en la «familia de naciones» europea.