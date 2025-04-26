Trump y Zelenski se ven antes del funeral del papa y abren la puerta a un alto el fuego «duradero»

Trump y Zelenski durante su encuentro en el interior de la basílica de San Pedro del Vaticano

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los presidentes de los Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, se han reunido este sábado en Roma antes del funeral del papa Francisco. Así lo ha asegurado el portavoz del presidente ucraniano, Sergiy Nikiforov, según recoge la agencia pública de Ucrania Ukrinform.

Zelenski ha sido recibido con aplausos por los fieles presentes a la plaza de San Pedro cuando ha aparecido a las pantallas. Fuentes del ejecutivo ucraniano ha valorado como «buena» el encuentro, en el que los dos mandatarios han tenido «tiempo de hablar muy individualmente».

De hecho, indican que la reunión ha estado «muy simbólica» y que tiene «el potencial de convertirse en histórica» si se consiguen «resultados conjuntos».

Les mismas fuentes esperan «un resultado de todo lo que se ha dicho» y que pase por «un alto el fuego completo e incondicional» y una paz «fiable y duradera que evite la recurrencia de la guerra».

En las últimas horas, Trump ha asegurado que Rusia y Ucrania están «muy cerca de un acuerdo» de alto el fuego, y que ha sido «un buen día de conversaciones y reuniones» con los dos países.

Este viernes, el presidente norteamericano también afirmó que Crimea «se quedará en Rusia» en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.