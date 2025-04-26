Trump plantea nuevas sanciones contra Rusia si Putin no detiene los ataques contra civiles ucranianos

Trump i Zelenski durante su encuentro en el interior de la basílica de Sant Pere del Vaticà

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha planteado la imposición de nuevas sanciones contra Rusia si no detiene los ataques contra civiles en Ucrania.

En una publicación este sábado en su red social, Truth Social, ha considerado que el presidente ruso, Vladímir Putin, «no quiere detener la guerra» y que hay que tratar «diferente», con «sanciones secundarias» o afectando a la banca rusa.

«No hay ningún motivo para que Putin esté disparando misiles en áreas civiles, ciudades y pueblos, los últimos días», ha criticado Trump, que este mismo sábado se ha reunido durante el funeral del papa Francisco con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump también ha considerado «ridículo» que se plantee que Rusia devuelva territorio ocupado en Ucrania.