Primeras imágenes del féretro del Papa Francisco

El Vaticano ha difundido este martes las primeras imágenes del papa Francisco, muerto este lunes a los 88 años, en el féretro de madera en la capilla que fue su residencia, la Casa Santa Marta. El papa descansa sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo con una casulla púrpura y una mitra blanca y en las manos lleva un rosario.

Las imágenes pertenecen al momento de la contratación de la muerte este lunes a las 20.00 horas y se observa a muchos de los cardenales presentes en Roma, que acudieron a la capilla, además de estar rodeado de sus colaboradores.

Los cardenales presentes en Roma se reúnen este martes en la primera congregación, las reuniones de los purpurados después de la muerte del papa Francisco, para definir los primeros detalles, como las modalidades del traslado del cuerpo o la fecha del funeral.

«La primera reunión tendrá lugar en las 9.00 en el Aula del Sínodo. Invito cordialmente a los cardenales mayores de 80 años a participar en estas Congregaciones Generales preparatorias, aunque, como se establece en el nº. 7 de la Constitución Apostólica, tienen libertad para participar o no», se lee en la carta que el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, envió a los purpurados después de la muerte del pontífice.

Las congregaciones son las reuniones que preceden al cónclave y donde se deciden algunos pasos posteriores. La fecha del funeral será este sábado a las 10 horas en las escaleras de la basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro. Después el ataúd con los restos del papa Francisco se llevará primero a la basílica de San Pedro y desde allí en la de Santa Maria la Mayor, donde será enterrado.