Religió
El funeral del papa Francesc serà aquest dissabte a la plaça de Sant Pere
El cardenal Giovanni Battista Re presidirà la litúrgia fúnebre
El funeral del papa Francesc tindrà lloc aquest dissabte a les 10.00 hores a les escales de la basílica de Sant Pere, a la plaça de Sant Pere, segons ha informat el Vaticà. La litúrgia fúnebre la presidirà el cardenal Giovanni Battista Re, degà del Col·legi Cardenalici.
Després tindrà lloc l'Ultima commendatio et valedictio (Últim elogi i comiat) i posteriorment el taüt amb les restes del papa Francesc es portarà primer a la basílica de Sant Pere i des d'allà a la de Santa Maria la Major, on serà enterrat. En el funeral, podran concelebrar els patriarques, els cardenals, els arquebisbes, els bisbes i preveres.