Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar en las próximas elecciones generales

La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que descarta encabezar las listas de la izquierda española en el próximo ciclo electoral. «Es una decisión muy meditada», ha dicho la también ministra de Trabajo en Bluesky. La decisión de Díaz llega en un momento marcado por los malos resultados de Sumar en las encuestas y en las elecciones de Aragón.

Este sábado, Movimiento Sumar, IU, los Comuns y Más Madrid celebraron un acto para renovar su alianza y frenar el ascenso de la extrema derecha, cita a la que no asistió la vicepresidenta. Desde Sumar apuntaban que estaban dispuestos a repensar la estrategia del partido, así como el liderazgo del espacio en la izquierda del PSOE que ha ejercido Díaz los últimos años.

«Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de manera colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente», ha explicado la vicepresidenta en un texto de cuatro páginas, donde deja entender que no abandonará el gobierno español.

«Quiero dar espacio y tiempo para que aquello que está naciendo avance con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo e impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción. Y también quiero cuidar el gobierno de coalición progresista, porque es la mejor herramienta que tenemos para continuar ganando derechos», ha añadido Díaz.

A pesar de que el gobierno español insiste en su voluntad de cumplir el mandato y no celebrar elecciones hasta el 2027, los últimos días la izquierda ha hecho movimientos de cara en una eventual convocatoria. El pasado miércoles, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hizo un acto a Madrid donde pidió que las izquierdas se alineen para ganar diputados en Vox «provincia a provincia». Desde Sumar hicieron un acto donde abrieron los brazos a una nueva alianza de izquierdas, donde quieren incluir también Podemos, partido que mantenía mucha distancia con Díaz.

Aplauso «de despedida»

Durante la sesión de control en el gobierno español de este miércoles, poco antes de que Díaz fes pública su decisión de no ser candidata, el diputado popular Miguel Tellado ha dicho que los aplausos a Yolanda Díaz «sonaban a despedida». «No se haga ilusiones», ha afirmado Tellado entre las risas de la bancada del PP.