Adif retiró piezas del accidente de Adamuz que no se llevó la Guardia Civil y la CIAF

Agentes de la Guardia Civil a la zona de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba. Guardia Civil

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial.

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras «hubieran acabado en cualquier vertedero» una vez iniciados los trabajos el día 26.

Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio suyo de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba) y que siempre estuvo a disposición judicial y policial. Se trataba de material de la vía en sentido Madrid y no del contrario, donde se produjo el descarrilamiento del accidente ocurrido el 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

«Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial», recalcan desde la empresa pública, que el 27 de enero obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea.

El día 30, agregan las citadas fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material. Se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos «donde ha estado siempre a su disposición».

Según apuntan varios medios, la Guardia Civil señala en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

En concreto, indica que «realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo».

Además, la Guardia Civil asegura que el responsable de ese centro de mantenimiento afirmó haber recibido una orden de un jefe de área para que retira los «cupones» de raíl, lo que, según el escrito, se produjo entre el 22 y el 23 de enero.

No fueron manipuladas ni alteradas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes que Adif tuviese la precaución de preservar los restos que no se llevó ni Guardia Civil y ni la CIAF y ha difundido la introducción del informe de caracterización de los restos del accidente.

A través de la red social X muestra una de las 23 páginas del citado informe que firman Adif y la ingeniería pública Ineco, sobre la trazabilidad de la retirada y posterior depósito en la base de Hornachuelos de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del PBA (Puesto de Banalización) de Adamuz tras el accidente.

En esa introducción se indica que después de que la Guardia Civil y la CIAF retiraran del lugar el material que consideraron pertinente y, sin ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, Adif procedió a su traslado a la base «sin manipularlos ni alterarlos».

Se identifican también las localizaciones de las soldaduras y aclara que las identificadas con los números 25 y 26 no están en la base de Hornachuelos porque se trasladaron al laboratorio.

Se indica además que se depositaron en la base varias soldaduras que por la vía 2 realizaban la unión entre el carril de la obra de renovación (dureza de 350) y el carril de la línea (dureza 260).

El 3 de febrero, la Guardia Civil se personó en la base para corroborar el acopio de elementos y precintarlos y volvió el 9 de febrero para asistir a la reubicación de los citados cupones (segmentos de raíl).