Sánchez, sobre Rodalies: «Estamos trabajando día y noche con la Generalitat para restablecer un servicio digno y seguro»

El presidente español, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivoBorja Puig de la Bellacasa/Moncloa

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha referido brevemente a la crisis de Rodalies y ha querido dirigir un mensaje a los ciudadanos catalanes.

«Estamos trabajando día y noche, y codo con codo, con la Generalitat para que se restablezca un servicio de Rodalies digno y seguro», ha afirmado Sánchez este domingo en un acto de campaña del PSOE en Huesca.

«Que es lo que merecen los ciudadanos de Cataluña, como del resto de España», ha puntualizado el presidente español, que también ha mostrado su «reconocimiento» al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida.

«Está gestionándolo y dando la cara desde el primer momento», ha puesto sobre la mesa al presidente español.