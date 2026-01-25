Junqueras pide la dimisión de Paneque y Puente por la situación de Rodalies: «Utilizan excusas más que buenas razones»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la situación de Rodalies. «Utilizan excusas más que buenas razones», ha afirmado Junqueras en una rueda de prensa este domingo.

Según el líder de Esquerra Republicana, a «efectos prácticos» Paneque y Puente «han dimitido de sus funciones» y por este motivo los ha reclamado «coherencia» y que lo hagan también «en aspectos formales». «Tienen una incapacidad manifiesta a la hora de afrontar la crisis y explicarla», ha dicho Junqueras.

En esta línea, ha lamentado que la consellera haya decidido «proteger el gobierno español» en vez de señalar las desinversiones en la red ferroviaria.

En la rueda de prensa en la sede de ERC, Junqueras también ha cargado contra el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y le ha pedido que reúna patronales y sindicatos para facilitar el teletrabajo mientras Rodalies mantenga el servicio suspendido y el transporte público no esté garantizado.

«Es absolutamente sorprendente que no haya explicado nada, que no haya dado la cara y haga declaraciones desde Fitur hablante de turismo en lugar de intentar ayudar las empresas y trabajadores de nuestro país y aportar soluciones,» ha criticado.

El líder de ERC también ha reclamado levantar los peajes de todas partes para facilitar el transporte por carretera. «Tenemos que ayudar a que la gente pueda acceder a sus sitios de trabajo sin más impedimentos de los muchos que ya tienen», ha defendido. Asimismo, ha exigido «hacer todas las obras inmediatamente» para reabrir todos los carriles en sentido sur del AP-7 en Martorell, que todavía mantiene limitaciones al punto de Gelida donde estuvo el accidente ferroviario.

Junqueras ha cuestionado que la lluvia sea el motivo que ha desencadenado la situación de Rodalies. «Ciertamente ha llovido, pero en nuestro país hay infraestructuras que siguen funcionando. La lluvia no es la razón fundamental de la crisis que vivimos», ha expuesto. En esta línea, ha señalado nuevamente la «falta de inversiones» del Estado en la red ferroviaria.

Preguntado por como queda ante esta situación el traspaso de Rodalies acordado entre ERC y el PSC, ha reivindicado que se trata de un «muy buen» pacto y ha defendido que la empresa mixta con mayoría catalana al consejo de administración supondrán un «cambio importante» que espera que «se note muy pronto». Ahora bien, ha asegurado que «no es suficiente» y ha insistido en reclamar al consorcio para agilizar las inversiones del Estado en Cataluña y «continuidad» en las que ya se están haciendo.

Después de todo, Junqueras ha calificado de «muy grave» la situación de Rodalies y ha vaticinado que no se resolverá todavía este lunes. «Hace más de cincuenta años que el Estado no construye ni un kilómetro de ferrocarril convencional en Cataluña. Eso tiene un precio, y el precio lo está pagando la sociedad catalana», ha sentenciado.