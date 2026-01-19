Adiós a los 120 km/h en las autovías: el nuevo límite de la DGT y cómo afecta en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La velocidad máxima de 120 km/h en las autovías españolas ya no es una referencia inamovible. La Dirección General de Tráfico (DGT) está aplicando reducciones del límite hasta los 100 km/h en tramos concretos de la red viaria, una estrategia orientada a mejorar la seguridad que puede afectar también a las principales autovías de Tarragona.

Aunque el reglamento de circulación no ha cambiado y mantiene los 120 km/h como límite genérico, Tráfico está actuando de forma selectiva y puntual en aquellos puntos donde se concentra un mayor riesgo de accidentes. La medida no se aplica de manera uniforme, sino tramo a tramo, en función de las características de cada vía.

El objetivo es reducir la siniestralidad en zonas con trazados complejos, elevada intensidad de tráfico, pendientes, incorporaciones conflictivas o problemas de visibilidad. En estos casos, la DGT considera que rebajar la velocidad máxima es una herramienta eficaz para prevenir accidentes y minimizar su gravedad.

En Tarragona, los conductores deben estar especialmente atentos en vías como la A-7, que recorre la costa y canaliza buena parte del tráfico interurbano, o la A-27, eje clave de conexión entre Tarragona y el interior. En estas autovías, el límite sigue siendo de 120 km/h, pero podría reducirse de forma puntual si las condiciones del tráfico o de la vía así lo aconsejan.

A estas autovías se suma la AP-7, una de las arterias principales de la movilidad en la provincia. En este caso, Cataluña aplica desde hace años sistemas de velocidad variable, que permiten ajustar el límite en tiempo real. En situaciones de congestión, meteorología adversa o incidencias, la velocidad puede fijarse en 100 km/h, aunque en condiciones normales se mantenga el máximo permitido.

Este nuevo escenario obliga a los conductores a extremar la atención a la señalización variable y a los paneles informativos, ya que el límite puede cambiar a lo largo de un mismo recorrido. La DGT insiste en que no se trata de eliminar definitivamente los 120 km/h de forma general, sino de adaptar la velocidad a los puntos más conflictivos para avanzar hacia un modelo de carreteras más seguras.