Colau, Coronas y 19 miembros más de la Flotilla salen de Tel-Aviv rumbo a España

El primer grupo de 21 miembros españoles de la Flotilla ya han salido en avión desde Tel-Aviv rumbo a España, según ha informado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Entre estos primeros deportados, de un total de 49 ciudadanos español, hay la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento Jordi Coronas.

Está previsto que el avión aterrice en el aeropuerto de Barajas a las 20.20, desde donde volarán hacia Barcelona, donde llegarán sobre las 22.50. A diferencia de Colau y Coronas, entre los 21 activistas que podrán volver este domingo a España no hay la diputada de la CUP Pilar Castillejo y el miembro del secretariado nacional del partido Adrià Plazas, porque se han negado a firmar la deportación inmediata de Israel.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que ya se ha llamado a todas las familias que tienen ciudadanos españoles entre los 21 repatriados que volverán este domingo desde Tel-Aviv y se les ha dado información sobre el vuelo. Les mismas fuentes recuerdan que se han habilitado teléfonos para los familiares, que estarán operativos hasta que queden en libertad.

Una delegación de ERC y la pareja de Jordi Coronas se han desplazado hasta Madrid, desde donde acompañarán al concejal hasta Barcelona. En la terminal 1 del aeropuerto del Prat serán recibidos por el presidente del partido, Oriol Junqueras; la secretaria general, Elisenda Alamany, y militantes.

También Ada Colau será recibida por compañeros de los Comunes. Por su parte, en una publicación en la cuenta de Instagram de Jaume Asens, el eurodiputado de los Comunes ha hecho un llamamiento a recibir a los activistas a las ocho de la noche en el aeropuerto de Barajas.