El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este domingo que «ha llegado el momento» que la Unión Europea imponga «sanciones y embargos de armas» en Israel.

En una entrevista en 'la Sexta' horas antes de la cumbre del grupo Madrid+ que quiere abordar soluciones para Gaza, Albares ha pedido «presión internacional» y utilizar «todos los instrumentos diplomáticos» disponibles para reabrir la entrada de ayuda humanitaria y trabajar por la solución de los dos estados.

Albares ha dicho que la operación militar de Israel a la Franja actualmente no tiene ningún sentido más que convertirla en un «enorme cementerio». «Qué alternativa a los dos estados proponen: ¿Matar a todos los palestinos? ¿Deportarlos, quizás a la luna?», se ha preguntado.

Albares ha defendido que los camiones humanitarios que han podido entrar hasta ahora a la Franja de Gaza son «totalmente insuficientes», y ha reclamado que sea la ONU -y no Israel- quien regule el flujo de entrada de material.

«No puede ser que Israel decida quién recibe alimentos, cuándo y en qué cantidad», ha lamentado, afirmando que la situación actual es «insostenible e inhumana». «Se nos acaban las palabras, pero no podemos quedarnos en silencio», ha advertido.

Albares ha remarcado que, junto con otros países, ya han pedido en la Unión Europea revisar el acuerdo de asociación con Israel y «suspenderlo inmediatamente» para que la relación con Tel-Aviv, «sólo puede basarse en el respeto por los derechos humanos».

El jefe de la diplomacia española, sin embargo, ha dicho que hace falta ir más allá e imponer en el ámbito europeo sanciones y embargos como los que defiende que está aplicando ya España.

Por otra parte, ha recordado que el Estado español participa del proceso legal en marcha al Tribunal Internacional de Justicia, que tiene que dictaminar si lo que está haciendo Israel en Gaza puede considerarse un genocidio.

Cumbre en Madrid

Les declaraciones de Albares llegan horas antes que empiece en Madrid una cumbre internacional que sentará en la misma mesa a los jefes de la diplomacia de los principales países europeos, del mundo árabe y musulmán para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza y trabajar por la solución política de los dos estados.

La llamada reunión del grupo Madrid+ estará presidida por el ministro Albares, y contará con la participación de Alemania, Francia, Irlanda, Noruega, el Reino Unido o Italia, y también de Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Catar, Jordania, Marruecos, Palestina o la Liga Árabe y la Unión Europea, entre otros.

Con el encuentro España quiere «seguir movilizando la comunidad internacional para poner fin a la ofensiva militar en Gaza».

La cita llega después de que este sábado el presidente español, Pedro Sánchez, hiciera un llamamiento a seguir subiendo la voz ante las violaciones de la ley internacional y humanitaria» cometidas por Israel a Gaza, donde aseguró que la situación es «inaceptable».

En una intervención en el Consejo de la Internacional Socialista en Estambul, Sánchez avisó de que «la indiferencia no es una opción». «No seguiremos callados», advirtió, haciendo un llamamiento a Israel a detener la ofensiva militar para ocupar Gaza y a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

En este sentido, explicó que España y Palestina promueven una resolución a las Naciones Unidas para instar al gobierno de Benjamin Netanyahu a permitir la entrada de ayuda humanitaria «a gran escala».

«Pedir justicia humana básica no es ir contra nadie, sino defender los valores que nos definen como humanos», dijo Sánchez, después de que esta semana Israel haya acusado a los países europeos de alinearse con los discursos antisemitas.

Al encuentro de este domingo en Madrid, el ministerio de Asuntos Exteriores pretende movilizar la comunidad internacional para conseguir un alto el fuego inmediato, que permita la liberación de los rehenes que todavía tiene Hamás y la entrada urgente de ayuda humanitaria.

La cita se basa en el trabajo hecho en los últimos meses por la Alianza Global por la implementación de la solución de los dos estados, y también pretende impulsar en el ámbito político la Conferencia de Alto Nivel que se hará en Nueva York en junio con el apoyo de la ONU.

La reunión llega coincidiendo con un nuevo fin de semana sangrante en Gaza, donde ha habido un centenar de bombardeos. Según las autoridades de Gaza, entre las víctimas mortales hay nueve hermanos de entre 1 y 12 años, hijos de una doctora que estaba de guardia durante el bombardeo, la Dra. Alaa Al-Najjar. La médico, de Khan Younis, ha perdido a todos sus niños, excepto uno, que ha sobrevivido.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, el UNRWA, ha alertado de que hace falta urgentemente una entrada sostenida y masiva de ayuda humanitaria para evitar que el actual drama humanitario empeore todavía más. En concreto, creen que tienen que entrar al menos entre 500 y 600 camiones cada día gestionados por la ONU, cifras lejos de lo que actualmente entra en cuentagotas.