Falta menos de un mes para que los estudiantes de la demarcación de Tarragona y el resto de Cataluña se enfrenten a las Pruebas de Acceso en la Universidad (PAU 2025). Esta decisión puede condicionar de manera decisiva el futuro laboral y económico de miles de jóvenes. Por eso, conocer el sueldo medio y las salidas laborales de cada titulación puede ser clave para acertar en la elección del grado universitario.

El Ranking CYD, una referencia estatal, ofrece datos concretos sobre cuáles son las carreras con mejor salario y empleabilidad tanto un año como cuatro años después de graduarse.

Les 5 carreras universitarias mejor pagadas en España

Medicina

A pesar de ser una de las carreras más largas y exigentes, Medicina ofrece excelentes condiciones laborales y económicas. Cuatro años después de la graduación, el 92% de los médicos tienen trabajo estable y el sueldo medio anual es de 39.377 euros. Si se trabaja al sector privado, esta cifra puede crecer de forma significativa.

Ingeniería Informática

Con una empleabilidad del 87,7%, los ingenieros informáticos tienen un sueldo medio de 34.207 euros anuales. Especializaciones como Programación, Ciberseguridad o Inteligencia Artificial pueden elevar todavía más esta retribución.

Enfermería

Los graduados en enfermería, a menudo beneficiados por oposiciones y estabilidad laboral, cobran una media de 34.199 euros anuales. La tasa de empleabilidad se sitúa en un sólido 91,1%.

Matemáticas

Con un sueldo medio de 33.304 euros y una empleabilidad del 86,1%, esta carrera exige mucho pero tiene una demanda creciente en sectores como finanzas, análisis de datos y tecnologías digitales.

Ingeniería Eléctrica

Cierra el ranking de las mejor remuneradas con un sueldo de 33.207 euros anuales y empleabilidad del 86,5%. Tiene aplicaciones directas en sectores estratégicos como las energías renovables y la industria tecnológica.

Les 5 carreras universitarias peor pagadas

No todas las titulaciones garantizan una retribución competitiva. A pesar de su valor social, algunas carreras ofrecen sueldos y tasas de empleo por debajo de la media.

Biología

Sueldo medio de 24.772 euros y empleabilidad del 72,9%.

Educación

Con una empleabilidad del 83%, el salario medio es de sólo 24.527 euros.

Fisioterapia

A pesar de su demanda, el sueldo medio es de 24.341 euros, con empleabilidad del 70,6%.

Ciencias de la Tierra

Los graduados cobran 24.022 euros anuales y tienen una empleabilidad del 76,2%.

Periodismo

Con un sueldo medio de 23.480 euros y una empleabilidad del 76,1%, es una de las carreras con menor rendimiento económico postgraduación.