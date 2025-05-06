La ideología política condiciona la visión de la transición energética a España, según la URV

Publicado por URV Creado: Actualizado:

Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili (URV) concluye que la polarización ideológica marca el posicionamiento de la ciudadanía española hacia la transición energética. El análisis revela que los ciudadanos de izquierdas ven la transición ecológica como una solución necesaria y los de derechas tienden a percibirlo como una amenaza o una imposición del gobierno. El punto de partida de la investigación es la constatación de que hay un elevado consenso entre la población española sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático, pero no así sobre las políticas diseñadas por las instituciones para hacer frente. En el estudio se han encuestado más de 7.000 personas.

Cuando se ha preguntado por afirmaciones como «la transición ecológica es el remedio necesario para hacer frente a la situación actual», los sectores de la izquierda han mostrado un alto grado de acuerdo. En cambio, las personas identificadas con la derecha han tendido a ser más favorables a afirmaciones como «la transición ecológica es un proceso forzado por los gobiernos» o que «pone en peligro nuestro modelo de vida». Este patrón se mantiene cuando se han analizado actitudes concreto como el apoyo a la prohibición de los combustibles fósiles, el cierre de las centrales nucleares o el incremento del coste de la energía para favorecer alternativas sostenibles. Todas estas han generado más apoyo entre las personas de izquierdas que entre las de derechas.

El estudio también ha revelado que las personas con más conocimiento previo sobre la transición ecológica han tendido a mostrar una mayor polarización ideológica, ya sea a favor de las medidas de la transición ecológica o en contra, en contraste con lo que pasa con el nivel educativo, que no genera diferencias tan marcadas como se ha demostrado en otros países. Este hallazgo sugiere que el conocimiento no neutraliza la ideología, sino que refuerza el posicionamiento.

Por otra parte, el tipo de medio (televisión, prensa escrita, redes sociales) no parece tener un impacto directo en la percepción de la transición ecológica. Les únicas diferencias significativas en la percepción según el canal informativo se dan entre las personas que no se informan —que presentan las actitudes más negativas-, las que se informan a través de ONG -con una visión mucho más positiva-, y, en menor medida, las que se informan mediante canales institucionales, de que también tiende a mostrar una percepción más negativa que la media.