Begoña Gómez se acoge nuevamente a su derecho de no declarar ante el juez

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se ha acogido nuevamente este viernes a su derecho a no declarar ante el juez. Gómez, que ha dado este paso por recomendación de su defensa, ha llegado poco antes de las diez de la mañana en los juzgados de la plaza Castilla de Madrid para declarar por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias.

La citación se ha repetido después de que hace dos semanas se negara a hacerlo al considerar que desconocía parte de la causa. Como sucedió entonces, ha entrado en el tribunal por el parking en medio de un notable despliegue policial. Hasta los alrededores del tribunal se han desplazado una treintena de manifestantes de la entidad además de Hazte Oir. Hoy también tienen que declarar cargos de la Universidad Complutense de Madrid.

«No ha declarado no porque tenga algo que esconder o no quiera dar explicaciones, sino porque la defensa le ha recomendado que no lo hiciera. Estamos en un estado de derecho y la declaración del investigado se tiene que hacer con garantías», ha explicado el abogado de Gómez, Antonio Camacho, al salir de la vista. Las acusaciones, por el contrario, han lamentado el «circo» y el coste económico que ha supuesto todo el dispositivo de seguridad para, finalmente, no declarar. «No quiere colaborar con la justicia», ha dicho.

Gómez ha tenido que comparecer ante el tribunal después de que en abril se le abrieran diligencias por sus supuestas relaciones con varias empresas privadas, como Globalia o Air Europa, que recibieron fondo y contratos públicos del gobierno español durante la pandemia. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, al que se unió posteriormente la entidad además de Hazte Oír y Vox.

Tal como estaba previsto, la mujer del presidente ha llegado en torno a las nueve de la mañana a los juzgados de la plaza Castilla en coche desde la Moncloa. Dentro lo esperaban un pequeño grupo de periodistas de tribunales y el agitador Vito Quiles, que ha sido expulsado del juzgado. El empresario Carlos Barrabés, testigo clave en el caso, declaró el lunes ante el tribunal y explicó que en las reuniones con la esposa de la presidenta en La Moncloa también estaba Pedro Sánchez.

