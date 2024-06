Sánchez critica la citación a Gómez en campaña y alerta de una «coalición ultraderechista» para «condicionar las elecciones»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado este martes la decisión de un juez de Madrid de anunciar la citación como investigada de su mujer en plena campaña electoral. «Estos próximos días, Usted será testigo de una esmerada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar el gobierno», ha alertado al jefe del ejecutivo en una carta de dos páginas que ha colgado esta tarde a las redes.

En su misiva a la ciudadanía, Sánchez también remarca que la decisión de continuar al cargo es «más firme que nunca» a pesar de los ataques y las acusaciones lanzados repetidamente contra él y su familia.

Tal como denuncia Sánchez, la citación en Gómez por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias se ha hecho pública de manera «extraña» a «sólo cinco días» de las elecciones en el Parlamento Europeo.

«Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por lo tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, es evidente que esta práctica no se ha respetado», lamenta. «Dejo el lector extraer las propias conclusiones», añade.

A pesar del enfado por los tempos de la citación, Sánchez insiste en la tranquilidad que tienen él y su mujer en torno al caso. «No hay nada detrás de esta acusación, sólo un pobre montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes,» avisa. El líder del PSOE también carga contra el PP y Vox y los acusa de querer conseguir su renuncia por todas las vías, incluso a través de una moción de censura -insinuada ayer por el popular Alberto Núñez Feijóo- que Sánchez considera «contra naturaleza».

Defensa de su mujer

En su carta, mucho más breve que la que publicó en abril, el presidente defensa nuevamente a su mujer de las acusaciones de participar en negocios con empresas vinculadas al gobierno. Sin entrar en el fondo de las acusaciones que indaga el juzgado 41 de Madrid, apunta que Gómez es el blanco de ataques de la prensa y de asociaciones como Hazte Oír i Manos Limpias por el simple hecho de ser su pareja.

«Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por lo que trabajo como a presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos», remarca el dirigente socialista. Finalmente, vaticina que la «furia» de los «tabloides digitales» seguirá y se amplificará los próximos días a las tertulias con el fin de ampliar un caso que califica de «desinformación».

«Extrañeza y tranquilidad»

La carta de Sánchez ratifica el posicionamiento expresado en las últimas horas por el gobierno español a raíz de la citación en Gómez. De hecho, este mediodía la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, ha insistido en que la decisión judicial ha sido recibida con «extrañeza y tranquilidad» en el seno de La Moncloa. En la rueda semanal del Consejo de Ministros, la ministra ha agregado que la UDEF de la Guardia Civil ya dijo hace días que no hay caso.

Como Sánchez, la portavoz del gobierno del PSOE y Sumar ha admitido cierta sorpresa por haber conocido la citación en Gómez «precisamente esta semana» (en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones del 9-J) y a través de los medios de comunicación. Sin embargo, el ejecutivo ha mostrado su tranquilidad ante un caso en que no ven «nada de nada» que pueda ser delito y que consideran una campaña «de barro».

